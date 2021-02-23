Сенатор: реакция на встречу Лукашенко и Путина предсказуема и стандартна

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По словам парламентария, союз Беларуси и России влияет на весь регион по многим измерениям. Прежде всего он привлекателен для других стран постсоветского пространства. Характер этой интеграции отличается от западного образца, добавил эксперт.– уверен Андрей Русакович.