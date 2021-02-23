Сенатор: реакция на встречу Лукашенко и Путина предсказуема и стандартна

Такое мнение высказал «СБ. Беларусь сегодня» заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович:
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– Содержание нашего военно-политического союза с Россией давно понятно западным партнерам, поэтому развитие взаимодействия означает в том числе усиление обеих стран во внутреннем и внешнеполитическом измерении. Встреча Президентов в первую очередь подтвердила стратегический характер взаимоотношений наших стран и вновь подчеркнула, что Беларусь и Россия – очень важные акторы в регионы в сфере безопасности, экономики, в гуманитарной и многих других сферах.
По словам парламентария, союз Беларуси и России влияет на весь регион по многим измерениям. Прежде всего он привлекателен для других стран постсоветского пространства. Характер этой интеграции отличается от западного образца, добавил эксперт.
– Беларусь и Россия в состоянии выступать с единых позиций по модернизации архитектуры безопасности, особенно в европейском регионе. И это тоже весомый аргумент в нашей конкуренции с другими центрами силы. Усиление любого интеграционного объединения вызывает обострение конкуренции со стороны других подобных блоков. Нам просто надо учитывать прежде всего собственные государственные интересы и двигаться дальше, – уверен Андрей Русакович.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК