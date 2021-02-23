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Эксперт: хорошие отношения президентов Беларуси и России дают надежду на баланс в торговле

Товарооборот Беларуси и России в прошлом году превысил 28 миллиардов долларов и снизился только на 15 процентов, несмотря на пандемию коронавируса. Это заявление Владимира Путина на вчерашних переговорах в Сочи напомнил «СБ. Беларусь сегодня» профессор БГУ Михаил Ковалев:


- Правда, есть здесь нюанс. В первом квартале мы не получали российскую нефть, а завозили ее танкерами из третьих стран. Импорт из-за этого просел, но экспорт в Россию только вырос. В 2020-м мы нарастили экспорт нашего продовольствия, чтобы накормить россиян. И поэтому отрадно, что этот год начался с такого благоприятного для экономик диалога наших Президентов. Имеются договоренности и по нефти, и по газу. Будем думать, что наша торговля будет более успешной и принесет пользу обеим странам.

Профессор обратил внимание, что баланс в торговле Беларуси с Россией из-за налогового маневра и высоких цен на нефть все еще остается отрицательным. По словам Михаила Ковалева, с 1995 года накопилось почти на два белорусских ВВП отрицательного сальдо торговли.

- Самое важное, чтобы россияне стали стимулировать потребление белорусских товаров, чтобы кроме продуктов питания мы стали больше продавать и автомобилей, и тракторов. И хорошие отношения наших Президентов дают надежду, что торговля сбалансируется, - подчеркнул профессор.

Фото: БЕЛТА
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