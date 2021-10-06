Власти Литвы с 1 декабря обяжут граждан регулярно проверяться на COVID-19 за свой счет

– подчеркнулОтмечается, что строгие требования будут действовать не для всех. Исключением станут граждане, у которых имеются противопоказания к прививке. Кроме того, правила не будут применяться, если власти не смогут обеспечить необходимый доступ к вакцинам.Известно, что в одобренном правительством проекте закона также содержалось положение о введении обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, но в кабмине пока воздержались от данных мер.