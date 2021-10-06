Власти Литвы с 1 декабря обяжут граждан регулярно проверяться на COVID-19 за свой счет

Правительство Литвы с 1 декабря обяжет невакцинированных от коронавируса граждан регулярно проходить тесты на него за свой счет, пишет Delfi.
«Правительству предоставлены полномочия утвердить перечень видов деятельности, где работникам разрешается работать, проходя регулярное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день тестирование непривитых граждан осуществляется за бюджетные средства. Суть изменений состоит в том, чтобы отныне тестирование на инфекцию финансировалось не за счет госбюджета, а за счет самого работника, если работодатель решает – за счет работодателя», – подчеркнул министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Отмечается, что строгие требования будут действовать не для всех. Исключением станут граждане, у которых имеются противопоказания к прививке. Кроме того, правила не будут применяться, если власти не смогут обеспечить необходимый доступ к вакцинам.
Известно, что в одобренном правительством проекте закона также содержалось положение о введении обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, но в кабмине пока воздержались от данных мер.