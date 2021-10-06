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  2. Власти Литвы с 1 декабря обяжут граждан регулярно проверяться на COVID-19 за свой счет

Власти Литвы с 1 декабря обяжут граждан регулярно проверяться на COVID-19 за свой счет

Правительство Литвы с 1 декабря обяжет невакцинированных от коронавируса граждан регулярно проходить тесты на него за свой счет, пишет Delfi.


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«Правительству предоставлены полномочия утвердить перечень видов деятельности, где работникам разрешается работать, проходя регулярное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день тестирование непривитых граждан осуществляется за бюджетные средства. Суть изменений состоит в том, чтобы отныне тестирование на инфекцию финансировалось не за счет госбюджета, а за счет самого работника, если работодатель решает – за счет работодателя», – подчеркнул министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Отмечается, что строгие требования будут действовать не для всех. Исключением станут граждане, у которых имеются противопоказания к прививке. Кроме того, правила не будут применяться, если власти не смогут обеспечить необходимый доступ к вакцинам.

Известно, что в одобренном правительством проекте закона также содержалось положение о введении обязательной вакцинации для представителей ряда профессий, но в кабмине пока воздержались от данных мер.
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Фото: РЕЙТЕР
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