Винер-Усманова сообщила об отзыве кандидатуры Кузьминой на должность главы техкома FIG

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Наталья Кузьмина – действующий председатель техкома FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс организации, в ходе которого выберут руководство FIG и сформируют составы комиссий и технических комитетов., – сказала Винер-Усманова о Кузьминой.Наталья Кузьмина оказалась в эпицентре судейского скандала на Олимпиаде в Токио. В личном многоборье судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, которая, несмотря на грубую ошибку в последнем упражнении, обошла в итоговом протоколе россиянку Дину Аверину. Российская сторона оспорила результаты соревнований. А возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG по художественной гимнастике заявил, что не нашел в судействе соревнований по художественной гимнастике на олимпийском турнире ошибок или признаков предвзятости.