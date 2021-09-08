Винер-Усманова сообщила об отзыве кандидатуры Кузьминой на должность главы техкома FIG

Наталья Кузьмина не примет участия в процедуре переизбрания и покинет пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике. Об отзыве кандидатуры Натальи Кузьминой корреспонденту ТАСС сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Фото: ТАСС
Наталья Кузьмина – действующий председатель техкома FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс организации, в ходе которого выберут руководство FIG и сформируют составы комиссий и технических комитетов.
«Мы ее выдвинули, но теперь отзываем, – сказала Винер-Усманова о Кузьминой. – Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила».
Наталья Кузьмина оказалась в эпицентре судейского скандала на Олимпиаде в Токио. В личном многоборье судьи отдали победу израильтянке Линой Ашрам, которая, несмотря на грубую ошибку в последнем упражнении, обошла в итоговом протоколе россиянку Дину Аверину. Российская сторона оспорила результаты соревнований. А возглавляемый Кузьминой технический комитет FIG по художественной гимнастике заявил, что не нашел в судействе соревнований по художественной гимнастике на олимпийском турнире ошибок или признаков предвзятости.