В Минздраве рассказали, насколько качественно тесты выявляют коронавирус

По словам министра, так как вирус новый, а тест-системы разрабатывались в этом году и постоянно дорабатываются, выявление ложноположительных результатов тоже возможно.Владимир Караник отметил, что забор материалов занимает немного времени — около 20 секунд. Все этапы обработки занимают от двух до пяти часов в зависимости от вида тест-системы., — уточнил министр здравоохранения.Глава ведомства также рассказал о тестах, определяющих антитела.