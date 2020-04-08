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В Минздраве рассказали, насколько качественно тесты выявляют коронавирус

Тесты для выявления коронавирусной инфекции точные, отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» в Белпрессцентре.

— Тесты у нас точны, поскольку имеется расшифровка генома вируса, определены уникальные для него последовательности, на которые сформированы праймеры, выявляющие их. Это ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция), которая сегодня считается наиболее точным методом диагностики. 



По словам министра, так как вирус новый, а тест-системы разрабатывались в этом году и постоянно дорабатываются, выявление ложноположительных результатов тоже возможно. 

— Поэтому все положительные результаты, как правило, перепроверяются различными тест-системами. Фактов проявления ложноотрицательных результатов при ПЦР-диагностике не было.

Владимир Караник отметил, что забор материалов занимает немного времени — около 20 секунд. Все этапы обработки занимают от двух до пяти часов в зависимости от вида тест-системы. 

— Мы стараемся получить ответ в период от шести до 24 часов, — уточнил министр здравоохранения.

Глава ведомства также рассказал о тестах, определяющих антитела. 

— Это более быстрые тесты, но считается, что они менее точны, не выявляют носительство и начальную стадию заболевания, когда иммунный ответ еще не сформировался.

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