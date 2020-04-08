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  2. У 15 россиян, которые приехали на строительство БелАЭС, подтвержден коронавирус

У 15 россиян, которые приехали на строительство БелАЭС, подтвержден коронавирус

У группы россиян, приехавших на строительство Белорусской атомной электростанции выявлен новый коронавирус, сообщил на брифинге в среду в Минске министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.


В Беларуси оценивают ситуации, которые несут потенциально наибольший риск, поэтому вопрос строительства БелАЭС обсуждался на самом высоком уровне, учитывая техническую сложность объекта, необходимость обеспечить недопущение распространения инфекции среди коллектива, отметил министр.

«Было принято решение, что все иностранцы, которые приезжают для пусконаладочных работ, проходят лабораторное тестирование и находятся, прежде чем притупить к работе, на карантине», — сказал глава Минздрава.

«Действительно, у группы строителей, которые находились на карантине, повторное лабораторное тестирование дало положительный результат. На сегодняшний день все они госпитализированы. Проводится углубленное обследование, чтобы определить, с чем мы имеем дело (это носительство, это ранее проявление болезни), и уточняющая лабораторная диагностика», — заявил Караник.

Министр подчеркнул, что речь идет о строителях, которые не участвовали в строительстве, пусконаладочных работах, а находились на карантине.


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Фото: Александр ГОРБАШ
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