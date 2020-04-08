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В Минздраве рассказали, по каким симптомам можно отличить коронавирус от гриппа

Долгий инкубационный период, потеря обоняния, затрудненное дыхание. По каким еще симптомам можно отличить коронавирус от гриппа, рассказал главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» в Белпрессцентре.



— Важно определить ключевые моменты отличия в клинической картине, — отметил Игорь Юркевич. — Пути заражения и механизмы близки: воздушно-капельный и контактный. А вот сроки инкубации различаются. У гриппа инкубационный период составляет около двух-трех дней, и картина манифестирует обычно ярче: резко поднимается температура, интоксикация, озноб и все признаки острого респираторного заболевания. 

При коронавирусе инкубационный период длиннее — примерно шесть-семь дней. Клиническая картина развивается постепенно. Сначала у человека появляются признаки острой респираторной инфекции, дискомфорт, кашель и даже внезапная потеря обоняния. Признаки интоксикации появляются несколько позже, идет увеличение внутриклеточной репликации — и тогда возникают признаки дыхательной недостаточности. Для коронавируса также менее характерен насморк. 

По словам врача, есть также разница в возрастных группах. Если гриппу подвержены и дети, то коронавирус среди них менее распространен. 

— Есть и молодые в нашем стационаре. Но удельный вес пациентов с коронавирусной инфекцией старше 50—60 лет выше.

Отмечается, что и у коронавирусной инфекции, и у гриппа близки группы риска. Речь идет о людях с иммунокомпроментирующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, иммуносупрессивные и бронхолегочные заболевания. У таких пациентов и грипп, и коронавирусная инфекция протекают тяжелее. 

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