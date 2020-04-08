В Минздраве рассказали, по каким симптомам можно отличить коронавирус от гриппа

— отметил Игорь Юркевич.При коронавирусе инкубационный период длиннее — примерно шесть-семь дней. Клиническая картина развивается постепенно. Сначала у человека появляются признаки острой респираторной инфекции, дискомфорт, кашель и даже внезапная потеря обоняния. Признаки интоксикации появляются несколько позже, идет увеличение внутриклеточной репликации — и тогда возникают признаки дыхательной недостаточности. Для коронавируса также менее характерен насморк.По словам врача, есть также разница в возрастных группах. Если гриппу подвержены и дети, то коронавирус среди них менее распространен.Отмечается, что и у коронавирусной инфекции, и у гриппа близки группы риска. Речь идет о людях с иммунокомпроментирующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, иммуносупрессивные и бронхолегочные заболевания. У таких пациентов и грипп, и коронавирусная инфекция протекают тяжелее.