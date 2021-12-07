В Германии СДПГ, «Зеленые» и либералы подписали коалиционный договор

Ожидается, что завтра бундестаг утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. Новое правительство должно быть приведено к присяге также 8 декабря, а члены кабинета Ангелы Меркель, которые сейчас являются исполняющими обязанности, окончательно сложат полномочия. На этом процесс формирования нового правительства ФРГ завершится.В коалиционном договоре – 177 страниц. Документ закладывает основы будущего кабинета как минимум на четыре года. Кстати, оформлен он в цветах коалиции, которую назвали «светофор». По цветам партий: красный – СДПГ, желтый – СвДП и «Зеленые».Напомним, что на выборах в бундестаг СДПГ набрала 25,7% голосов, ХДС/ХСС – 24,1%. СвДП и «Зеленые» получили 11,5% и 14,8% голосов соответственно.