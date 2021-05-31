Усиление санкционного давления на Беларусь и Россию подталкивает наши страны к сближению – Шпаковский

Эксперт подчеркнул: несмотря на то что встреча глав двух государств состоялась на фоне попыток дестабилизации обстановки в Беларуси, общение получилось комфортным и теплым.– высказался Шпаковский.Политолог уточнил, что задолго до эскалации отношений с Западом был поставлен вопрос об интенсификации процессов интеграционного строительства внутри Союзного государства Беларуси и России.– объяснил он.Собеседник высказался и по международной ситуации:– отметил он.Александр Шпаковский подчеркнул, что попытки, принимаемые извне, являются одним из пунктов переговорной повестки. Он считает, что Союзное государство и эскалация отношений с Западом – это не зависящие друг от друга процессы.По мнению эксперта, давление со стороны Запада, вопреки планам их политикоформирующих кругов, не отдаляет Беларусь от России. Это давление, наоборот, интенсифицирует процессы союзного строительства. Александр Шпаковский считает это объективным результатом. Он назвал странным тот факт, что коллеги в западных столицах не способны осознавать последствия своих действий.