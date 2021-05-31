Усиление санкционного давления на Беларусь и Россию подталкивает наши страны к сближению – Шпаковский

Такую мысль озвучил политолог Александр Шпаковский сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», обсуждая прошедшую встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.
Эксперт подчеркнул: несмотря на то что встреча глав двух государств состоялась на фоне попыток дестабилизации обстановки в Беларуси, общение получилось комфортным и теплым.
– Встреча президентов не имеет отношения к тому, что происходит в Беларуси на европейском векторе. Тем не менее усиление санкционного давления как на Беларусь, так и на Россию объективным образом подталкивает наши страны к сближению, – высказался Шпаковский.
Политолог уточнил, что задолго до эскалации отношений с Западом был поставлен вопрос об интенсификации процессов интеграционного строительства внутри Союзного государства Беларуси и России.
– Долго, с бюрократическими и техническими нюансами идет процесс согласования 28 дорожных карт. То есть 28 секторов государственной жизни в РБ и РФ синхронизируются. Сегодня проблемными остались только две из них: сфера налогообложения и формирование единого нефтегазового рынка. Эти вопросы являются важными и дебатируются в соответствующих межправительственных рабочих группах и обсуждаются президентами с глазу на глаз, – объяснил он.
Собеседник высказался и по международной ситуации:
– На фоне эскалации западного давления на Беларусь, попыток привязать к ситуации с бортом Ryanair и РФ могут быть введены очередные антироссийские санкции. Здесь важна предстоящая встреча Путина и Байдена. Президент России, вероятно, проинформировал белорусского коллегу о подходах и в этой связи, – отметил он.
Александр Шпаковский подчеркнул, что попытки, принимаемые извне, являются одним из пунктов переговорной повестки. Он считает, что Союзное государство и эскалация отношений с Западом – это не зависящие друг от друга процессы.
По мнению эксперта, давление со стороны Запада, вопреки планам их политикоформирующих кругов, не отдаляет Беларусь от России. Это давление, наоборот, интенсифицирует процессы союзного строительства. Александр Шпаковский считает это объективным результатом. Он назвал странным тот факт, что коллеги в западных столицах не способны осознавать последствия своих действий.
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Усиление санкционного давления на Беларусь и Россию подталкивает наши страны к сближению – Шпаковский
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