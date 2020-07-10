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  2. Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News поддержал решение рэпера Канье Уэста баллотироваться на пост президента США, однако считает, что музыкант в итоге поддержит Республиканскую партию.

«Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас, – цитирует действующего главу американского государства ТАСС– Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим. Думаю, в итоге он будет поддерживать нас».

Американский лидер также добавил, что «нужно остановить радикалов из числа левых».

Канье Уэст объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США 4 июля. Спустя несколько дней он уточнил, что намерен участвовать уже в ближайшей кампании в качестве независимого кандидата.

59-е выборы президента США запланированы на 3 ноября. Предполагается, что республиканцу Трампу составит конкуренцию демократ, бывший вице-президент Джозеф Байден.

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Фото: Рейтер
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