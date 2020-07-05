Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Канье Уэст захотел стать президентом США

Канье Уэст захотел стать президентом США

Рэпер Канье Уэст решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил в своем профиле в Twitter.

«Теперь мы должны осуществить надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — сообщил Канье Уэст, отметив свою публикацию хэштегом #2020VISION, пишет Lenta.ru.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Планы певца похвалил миллиардер и глава компании Space X Илон Маск. В комментарии к твиту Уэста он написал, что рэпер может рассчитывать его «полную поддержку».

В ноябре 2019 года Канье Уэст, выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, заявил о желании участвовать в выборах президента в США в 2024 году. Тогда публика смеялась над его словами.

Канье Уэст — американский певец хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Он появился на свет в 1977 году. Был не раз назван одним из величайших артистов XXI века. Он стал одним из самых продаваемых исполнителей и высокооплачиваемых звезд. Состоит в браке с моделью и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Выборы 46-го президента США намечены на 3 ноября 2020 года.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Три человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области России
Минимум семь человек погибли в Индии при взрыве на фабрике
На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса
Кот 12 минут провел в работающей стиральной машине и выжил
В Галисии из-за пандемии изолируют район с населением в 70 тысяч человек
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Названы самые опасные позы для сна
Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
На Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе прошла встреча ветеранов Беларуси, России и Латвии
В Гомеле спасатели помогли малышу, голова которого застряла между прутьями ограждения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зазеркалье
Погода 6 июля: до +30°С и кратковременные дожди
50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси
Невролог объяснил, почему возникает мигрень
Названы самые популярные фильмы 90-х годов
Грузовик с цистерной съехал в кювет и врезался в деревья в Докшицком районе
Мужчина погиб на пожаре в Гродно
Девушка обнаружила «картошку-мутанта» в своем доме и испытала шок
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Лондоне
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Польша выбирает путь
Тремя матчами завершится 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц
Александр Карпицкий: диалог всех общественных сил в рамках закона – единственно правильная и выверенная опытом модель поведения и развития общества
Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30
В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты
Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее
Канье Уэст захотел стать президентом США
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
Лукашенко поздравил лидера Венесуэлы и граждан этой страны с Днем Независимости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Уроки демократии
Интерес к производству «зеленой» электроэнергии остается высоким – «Белэнерго»
Реконструкция операции «Багратион», День белорусского бренда в Витебске и новый рекорд гродненского «Немана». Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
Гороскоп на 6 июля
Формула-1. Первая квалификация нового сезона. Вопреки пандемии
Президент Украины потребовал от МВД не допустить эскалации уличного насилия
В Цюрихе тигр загрыз работницу зоопарка
Появились подробности о состоянии Геннадия Хазанова
«Неман» одержал седьмую победу подряд, с минимальным счетом обыграв «Ислочь»
В московской больнице пенсионер забил насмерть ходунками соседа по палате
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Идеальный велосипед
Буффон побил рекорд по количеству матчей в чемпионатах Италии
Жительница Нью-Йорка установила рекорд по поеданию хот-догов
Репортеры президентского пула об открытости Лукашенко: Он отвечает на самые острые и даже провокационные вопросы
Авторы
СКАНИРУЙТЕ