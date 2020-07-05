Рэпер Канье Уэст решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил в своем профиле в Twitter.
«Теперь мы должны осуществить надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — сообщил Канье Уэст, отметив свою публикацию хэштегом #2020VISION, пишет Lenta.ru.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Планы певца похвалил миллиардер и глава компании Space X Илон Маск. В комментарии к твиту Уэста он написал, что рэпер может рассчитывать его «полную поддержку».
В ноябре 2019 года Канье Уэст, выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, заявил о желании участвовать в выборах президента в США в 2024 году. Тогда публика смеялась над его словами.
Канье Уэст — американский певец хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Он появился на свет в 1977 году. Был не раз назван одним из величайших артистов XXI века. Он стал одним из самых продаваемых исполнителей и высокооплачиваемых звезд. Состоит в браке с моделью и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.
Выборы 46-го президента США намечены на 3 ноября 2020 года.
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Канье Уэст захотел стать президентом США
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