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  2. СМИ пишут: республиканцы готовятся к «30-дневной юридической войне» против результатов выборов в США. Что это значит?

СМИ пишут: республиканцы готовятся к «30-дневной юридической войне» против результатов выборов в США. Что это значит?

Большинство прогнозов показывают уверенную победу Байдена по итогам голосования как всех американцев в целом, так и выборщиков в частности, но официально президентом демократ пока не стал. А видя серьезность намерений сторонников Трампа оспаривать результаты выборов , невольно начинаешь сомневаться: так ли просто все будет, как кажется? Республиканцы уже подают иски в суд, а СМИ предрекают «30-дневную юридическую войну». Разбираемся, насколько это серьезно и какие есть шансы на пересчет бюллетеней.


45-й лидер США не раз заявлял, что выборы оказались полны махинаций и что их «пытались украсть». По словам Дональда Трампа, на самом деле победил он, а демократы сфальсифицировали итоги при помощи почтового голосования, затянутых сроков приема бюллетеней и «мертвых душ». Доказать свои слова он планирует в суде. И процесс уже начался.

Как уточняет ТАСС, республиканцы уже подали иски о нарушениях во время выборов в суд как минимум в пяти штатах: Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, Аризоне и Неваде. Почему именно там? В этих регионах отрыв Трампа от Байдена был минимальным – поэтому возможность «перекрасить» некоторые штаты из демократического синего в республиканский красный есть. К тому же важно и количество голосов выборщиков, которые получит победитель в этих штатах: если сложить, получится 69. Напомним, крупнейшие американские СМИ сейчас выдают такие цифры: 290 у Байдена, 214 у Трампа. А для победы нужно 270. Так что в теории, даже если хотя бы 4 штата (без Невады или без Аризоны) станут красными, Трамп внезапно оказывается переизбранным.


Впрочем, даже если этого не произойдет, целью республиканцев некоторые аналитики называют уменьшение прогнозируемых голосов за Байдена, чтобы их осталось меньше 270. Тогда, за неимением большинства ни у одного из кандидатов, назначать президента будет Палата представителей. Однако в ней пока – подсчет бюллетеней не закончен – превалируют демократы, и эксперты говорят, что их число продолжит увеличиваться. Так что рассчитывать на этот вариант Трампу практически бессмысленно.

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Тогда суды? Получается, так. Правда, в ряде штатов требования по искам уже отклонили, и внезапный пересчет голосов в пользу республиканца выглядит все менее вероятным. К такому исходу событий, кстати, склоняется и множество политологов – как американских, так и зарубежных. Хотя вице-президент США Майк Пенс, баллотировавшийся на переизбрание в связке с Трампом, заявил, что «еще не все потеряно», и объявил «закрытый ланч» с сенаторами-республиканцами. 

Так что «юридическая война», вполне вероятно, продлится вплоть до дня голосования выборщиков – 14 декабря. Но и после этого отказываться от плана на переизбрание Дональд Трамп, вероятно, не намерен: некоторые СМИ уже пишут, что 45-й президент США думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024-м. Пока что эти выводы основаны на словах анонимных «источников из окружения республиканца», поэтому относиться к ним нужно с осторожностью. Да и думать о следующих выборах пока рано – борьба за исход нынешних еще не завершилась.
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Фото: РЕЙТЕР
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