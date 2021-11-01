Шпаковский о провалившейся забастовке: эти заявления делались для получения финансирования

Очередная забастовка была запланирована оппозицией на 1 ноября: план не сработал, белорусы массово вышли на свои рабочие места. Сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" политолог Александр Шпаковский прокомментировал, с чем связаны эти призывы не работать.
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– Не было сомнений в том, чем закончится их очередная авантюра. Провалилась даже та забастовка, которая была объявлена на пике протестного движения. Не работали пару палаток с кроссовками, цветочные, барбершопы и кафе, которые потом рассказывали, что закрывались на сандень, – отметил эксперт.
Шпаковский выразил свою точку зрения, с чем связаны эти призывы оппозиции:
– Дело в том, что с конца августа в лагере беглых началась очередная политическая дискотека под названием "подготовка к забастовочному движению". Протестная активность в обществе близится к нулю. Определенная электоральная база есть, но социальная база беглых стремительно сужается, рейтинги их лидеров находятся в пределах статистической погрешности. Здесь очевиден марионеточный и крайне несамостоятельный характер этих политиков в плане представления обществу каких-либо созидательных идей в области экономики, государственного строительства, внешней политики и так далее, – пояснил он.
Аналитик подчеркнул: на фоне того, что подходит к завершению 2021 год, сейчас наблюдается последнее осеннее окно для получения грантового финансирования оппозиционной деятельности.
– Были представлены проекты [противников Беларуси], которые получили одобрение западных политикоформирующих кругов и иностранных фондов. Есть определенная матрица сценариев: они занимаются планированием в отношении Беларуси. Какова его суть? Летом против нас ввели мощные санкции Евросоюз и США. По их мнению, эти санкции к ноябрю должны были буквально разорвать в клочья нашу экономику. Здесь идея с забастовками могла прийтись ко двору. Нашим Правительством были предприняты меры, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций: никаких предпосылок для массового социального недовольства нет. Наоборот, уровень жизни белорусов в сравнении с прошлым годом несколько улучшился, – подчеркнул политолог.
– С целью получения финансирования и делались эти ни к чему не обязывающие заявления. С точки зрения политического престижа беглые очередной раз сели в лужу даже в глазах собственных сторонников, – добавил аналитик.
По мнению эксперта, скоро на такие призывы никто уже не будет обращать внимания.
– Призывы к забастовкам – это естественная деградация любых политических структур, находящихся в миграции. Они тешатся иллюзиями, что за ними есть народная поддержка, – отметил он.
Шпаковский призвал всех белорусов, находящихся сегодня на своих рабочих местах, отметить день очередного провала забастовки ударным трудом.
– Наш хороший труд во благо самих себя и государства усиливает Беларусь и ослабляет позиции наших оппонентов, – заключил гость ток-шоу.
Фото из архива БЕЛТА