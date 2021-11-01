Шпаковский о миграционном кризисе: проволочным забором Польша проблемы не решит

Ведущий ток-шоу Вадим Шепет напомнил, что Польша не дает согласия на то, чтобы медики из неправительственных правозащитных организаций обследовали мигрантов, которые застряли на границе.– сказал Шпаковский.Попытку возвести проволочный забор на границе с Беларусью и направление туда военной техники Шпаковский считает смешными мерами. По его мнению, это не решит проблему.– подчеркнул он.По мнению Шпаковского, если поляки продолжат так действовать, то столкнутся с еще большим насилием. Напряжение на границе будет нагнетаться.Фото из архива