Шпаковский о миграционном кризисе: проволочным забором Польша проблемы не решит

Таким мнением поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический аналитик Александр Шпаковский.
Ведущий ток-шоу Вадим Шепет напомнил, что Польша не дает согласия на то, чтобы медики из неправительственных правозащитных организаций обследовали мигрантов, которые застряли на границе.
– Польша занимает непримиримую позицию в отношении мигрантов, которые пытаются попасть в страну по северному маршруту, используя для этого территорию Беларуси, – сказал Шпаковский. – Методы их пограничных служб карательные – несколько человек были убиты фактически на границе. Они умерли вследствие пыток и побоев от сотрудников польских погранслужб. Некоторые погибли от холода, потому что у них отобрали одежду. Такие действия полностью вписываются в логику политики Республики Польша в отношении мигрантов, которые по тем или иным причинам застряли в польско-белорусском пограничье. А допустить туда независимую медицинскую экспертизу – значит зафиксировать угрозу жизни и здоровью этих людей. И тогда в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами Польша должна будет принять беженцев, разместить их на своей территории и оказать помощь.
Попытку возвести проволочный забор на границе с Беларусью и направление туда военной техники Шпаковский считает смешными мерами. По его мнению, это не решит проблему.
– Замок любой сложности можно открыть. Практика показала, что польско-литовская граница – это даже не замок. Но поменялась и тактика мигрантов: они объединяются в группы по несколько десятков человек и пытаются пробраться через границу. Они стали отвечать на насилие им же: несколько польских пограничников пострадали в стычках с беженцами, – подчеркнул он.
По мнению Шпаковского, если поляки продолжат так действовать, то столкнутся с еще большим насилием. Напряжение на границе будет нагнетаться.
Фото из архива