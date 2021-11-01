Шпаковский: введение санкций основывается на бесконечной матрице лжи

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Все это [введение санкций] основано на бесконечной матрице лжи. Они [беглая оппозиция] для себя создали такую рамку, где фактически безнаказанно можно творить любые противоправные действия в отношении других государств. Коллективный Запад убедил себя в том, что у него есть индульгенция на совершение любых преступлений, – высказался он.
Шпаковский также прокомментировал поездку послов иностранных государств в Куропаты, которая состоялась в минувшую пятницу.
– Там присутствовали и журналисты государственных телеканалов, которые задавали дипломатам вопросы о том, что вы здесь делаете, чью память почитаете, почему вы не посещали, например, Хатынь? С чем связаны подобные демарши? Но послы массово игнорировали вопросы прессы. Потом в соцсетях появились различные карикатуры на иностранных послов – это их очень обижает. Мне задали вопрос, как оцениваю это. Я не одобряю подобные методы. Я считаю это неприличной политической технологией. Такие методы полностью копируют методы политической оппозиции, с которыми мы сталкиваемся с августа прошлого года. Именно вы – представители коллективного Запада – запустили эту грязную игру, до сих пор разделяющую белорусское общество. И теперь, когда вы столкнулись со встречными технологиями, вы начинаете вдруг чему-то удивляться, – отметил он.
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