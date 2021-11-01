Политолог: многие страны взяли на вооружение белорусский опыт по борьбе с коронавирусом

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

- Нынешняя волна, связанная с распространением дельта-штамма, более сложная с точки зрения- высказался специалист.Шпаковский добавил: время показало, что он [Лукашенко] был прав.считает аналитик.Фото из архива