Политолог: многие страны взяли на вооружение белорусский опыт по борьбе с коронавирусом

Об этом заявил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
- Нынешняя волна, связанная с распространением дельта-штамма, более сложная с точки зрения медицины. Но никто не торопится останавливать экономику - к этому прибегают в крайних мерах. Все понимают, что с коронавирусом можно жить работать, это не чума 20-го века. Многие страны уже взяли на вооружение белорусский опыт по борьбе с коронавирусом. Но когда Александр Лукашенко впервые пошел по этому пути, на него обрушилась волна критики. Я восхищаюсь нашим Президентом и его стойкостью в отношении того, какой поток грязи на него выливается ежечасно. Он, как мне представляется, ведет корабль нашей государственности. Пандемия еще раз это подтвердила, - высказался специалист.
- Время покажет, история даст свою оценку действиям нашего Президента в августе прошлого года. И тогда он был прав. Удержав страну от скатывания в анархию, он спас наше будущее. Об этом стоит задуматься, - считает аналитик.
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