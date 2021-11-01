Шпаковский прокомментировал интеграцию в рамках Союзного государства

Углубление интеграции в рамках Союзного государства стало темой разговора в сегодняшнем выпуске ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио». Своим мнением поделился политический аналитик Александр Шпаковский.
Эксперт предположил, что есть два сценария развития дальнейшей интеграции – ее активизация и углубление либо торможение.
– Правительство и Президенты на своем уровне работу сделали: подготовлено 28 союзных программ. Они должны быть сертифицированы 4 ноября 2021 года. Дальше программами будет заложен этап имплементации этих договоренностей в национальное законодательство двух стран. Там прописаны пошаговые действия сторон. От синхронности этих действий зависит, уложимся в сроки или нет. Если нет, произойдет торможение интеграции, – высказался он.
При этом Шпаковский подчеркнул, что речи об отказе от интеграции нет. Он добавил, что в «прессе беглых» сегодня наблюдается вульгарная трактовка этих вопросов.
– Мол, Россия наседает, а Беларусь отстраивается. Но это не так. По ряду позиций именно белорусы заинтересованы в доступе на российский рынок по всем группам товаров. Мы форсируем этот процесс. Есть и заинтересованность в формировании единого энергетического рынка, – высказался эксперт.
Он отметил, что интеграция должна быть направлена на то, чтобы выиграли двое – и белорусская, и российская сторона. Шпаковский считает, что в этом процессе очень важен баланс.
– Пока выработаны 28 союзных программ, где предусмотрена синергия по различным вопросам – от таможни и налогообложения до вопросов единого энергетического рынка, – заключил он.
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