Шпаковский прокомментировал интеграцию в рамках Союзного государства

Эксперт предположил, что есть два сценария развития дальнейшей интеграции – ее активизация и углубление либо торможение.– высказался он.При этом Шпаковский подчеркнул, что речи об отказе от интеграции нет. Он добавил, что в «прессе беглых» сегодня наблюдается вульгарная трактовка этих вопросов., – высказался эксперт.Он отметил, что интеграция должна быть направлена на то, чтобы выиграли двое – и белорусская, и российская сторона. Шпаковский считает, что в этом процессе очень важен баланс.– заключил он.Фото из архива