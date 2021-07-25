Белорусские журналисты продолжают приоткрывать соотечественникам мир Олимпиады в Токио. Корреспонденты телеканала «Беларусь 1» взяли комментарий у нашего пловца Ильи Шимановича, который совсем скоро выступит в финале Игр в своей категории. Спортсмен рассказал о своих ощущениях по поводу того, какие условия подготовили для атлетов в японской столице.
– Вода очень комфортная, бассейн круто сделан. Я ожидал, что будет даже немножко хуже, – посмеявшись, отметил Илья Шиманович. – На самом деле, все условия устраивают. Ощущения хорошие, акклиматизацию прошли. В этом плане никаких проблем нет. И утром, и вечером одни и те же ощущения. Нет разницы, что хорошо.
Кстати, вот комментарий белорусской пловчихи Анастасии Шкурдай, также вышедшей в финал Олимпиады.
О других результатах нашей сборной за первые дни Игр можно почитать в обзоре, перейдя по этой ссылке. А в целом распределение медалей в разных видах спорта на «Токио-2020» за этот период мы описали здесь. Медальный зачет – тут.
Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. Беларусь представляют 108 атлетов в 20 видах спорта.
Фото: БЕЛТА
Видео: Беларусь 1
Опубликовано:
1161
Шиманович об условиях для пловцов на Играх в Токио: вода очень комфортная, бассейн круто сделан
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: