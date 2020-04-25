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Сажают деревья, убирают памятники - активисты БРСМ трудятся на республиканском субботнике

Республиканский субботник активисты из Любанского района проводят у памятника Комсомольцам и молодежи Любанщины. Представители Слуцкой районной организации БРСМ наводят порядок и досаживают клены в сквере семейных деревьев, а в Вилейском районе актив Союза молодежи можно увидеть на Аллее матери. 


Территориальные комитеты Минской области и других регионов присоединились к благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто».

Акция по благоустройству памятников и обелисков пройдет с 25 апреля по 4 мая и станет частью республиканского проекта «Цветы Великой Победы», символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка. Минская городская организация БРСМ также присоединилась к инициативе. Во время субботника активисты трудятся на территории Военного кладбища: здесь захоронены 547 участников Минского подполья, партизан и советских воинов, погибших при освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков. Активисты очистят надмогильные плиты на воинских захоронениях и братский мемориал — аллею Героев Советского Союза. После трудовой акции волонтеры возложат 75 роз к мемориалу Героев, как символ 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.


Коллектив Центрального комитета БРСМ также не остался в стороне. Команда во главе с первым секретарем Дмитрием Воронюком работает в сквере Марата Казея. Место для проведения трудовой акции выбрано не случайно, отметил лидер Союза молодежи:

— Юный Герой Советского Союза, как и миллионы наших прадедов, отдал свою жизнь, чтобы мы могли дышать свежим воздухом и находиться под мирным небом. Мы считаем своим долгом отдать дань памяти нашим защитникам своим трудом.


Дмитрий Воронюк отметил, что молодежь трудолюбива и готова помогать тем, кто в этом нуждается:

Проявляем себя не только на субботниках. Мы нужны на предприятиях, при посадке и уборке урожая, в науке и культуре. Все ребята стараются, работают и я уверен, что нас ждет хорошее будущее.

Фото предоставлены ЦК БРСМ

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