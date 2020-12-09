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Рождественский пост: топ-6 рецептов постных супов

В зимнюю стужу отличным гастрономическим средством согреться и вкусно покушать является суп. Причем пост совершенно не помеха, чтобы насладиться горячим сытным обедом.  У православных верующих продолжается Рождественский пост, который продлится до 6 января и закончится в светлый праздник Рождества Христова.

Предлагаем вам подборку вкуснейших постных супов. Попробуйте, и вам обязательно понравится!

Луковый суп с брокколи

• Лук репчатый - 4 головки
• Капуста брокколи - 100 г
• Вода - 1,5 л
• Оливковое масло - 1 столовая ложка
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу
• Пшеничная лапша - 100 г
• Зеленый лук - ⅓ пучка
• Лук-порей - ⅓ стебеля
• Ржаные сухарики - 80 г
1. Очистить репчатый лук, разрезать пополам, положить в кипящую, заранее подсоленную воду. Варить, пока лук не станет мягким.
2. Вынуть отваренный лук, в полученный бульон добавить брокколи, оливковое и трюфельное масло, черный перец. Брокколи варить до готовности.
3. Лук и брокколи положить в блендер, взбить насадкой для пюрирования.
4. Полученное пюре вместе с пшеничной лапшой положить в бульон, варить до готовности.
5. Суп подавать горячим, с ржаными сухариками, мелко нашинкованным зеленым луком и луком-пореем.

Подробный пошаговый рецепт супа

Картофельный суп-пюре с грибами

• Картофель - 7-8 шт
• Шампиньоны - 150 г
• Лук - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Зелень укропа или петрушки - по вкусу
• Соль, перец - по вкусу
1. Грибы вымыть и нарезать ломтиками. Лук очистить и мелко порезать. Морковь вымыть, очистить и натереть на крупной терке.
2. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарить лук с морковью. На другой сковороде обжарить грибы до готовности.
3. Картофель вымыть и очистить. В кастрюлю с кипящей подсоленной водой положить картофель и варить до готовности. Картофельный отвар слить, но не выливать. Картофель размять толкушкой в пюре. Понемногу добавляя горячий картофельный отвар к картофельному пюре, довести массу до консистенции жидкой сметаны.
4. В суп положить обжаренные лук с морковью и шампиньоны, посолить, поперчить по вкусу и посыпать рубленой зеленью.

Подробный пошаговый рецепт супа

Рассольник с перловкой

• Вода - 1 л
• Перловка - 1/3 стакана
• Соленые огурцы - 4 шт
• Картофель - 4 шт
• Морковь - 2 шт
• Лук - 1 шт
• Томатная паста - 1 столовая ложка
• Соль, зелень - по вкусу
1. Промыть перловку и замочить ее на ночь.
2. В кипящую подсоленную воду добавьте перловку и варите 15-20 минут. Очистите картофель, нарежьте его кубиками и добавьте в перловку, варите до готовности. Нарежьте лук ломтиками и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
3. Натрите морковь на терке, добавьте в лук, посолите и обжаривайте 5 минут, периодически помешивая. В овощную заправку добавьте томатную пасту, перемешайте и добавьте в кастрюлю с супом.
4. Натрите на терке соленые огурцы, добавьте их в суп и варите еще 10 минут. При подаче к столу посыпьте рассольник мелко порубленной зеленью укропа.

Подробный пошаговый рецепт супа

Постный суп из капусты

• Капуста - 400 г
• Картофель - 3-4 шт
• Лук - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Сельдерей - 1 шт
• Лавровый лист - 1 шт
• Перец душистый - 3 горошины
• Чеснок - 2-3 зубчика
• Паста томатная - 2 столовые ложки
• Укроп, петрушка - по пучку
• Соль - по вкусу
1. В холодную кастрюлю помещаем слоями: тонко нашинкованную капусту, нарезанный кубиками картофель, мелко нашинкованный лук, натертые на крупной терке морковь и сельдерей, добавляем лавровый лист, душистый перец, томатную пасту, 50 мл воды.
2. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне до мягкости овощей. Затем отключаем нагрев и оставляем настаиваться 15 минут.
3. Снимаем с кастрюли крышку, наливаем горячую воду, добавляем мелко порубленную зелень, выдавленный через пресс чеснок, солим, все перемешиваем и доводим до кипения на среднем огне.

Подробный пошаговый рецепт супа

Овощной суп с тыквой и брюссельской капустой

• Стебель лука-порея - 1 шт
• Перец - 1 шт
• Сельдерей - 1/4 клубня
• Морковь - 1 шт
• Стручки фасоли - 100 гр
• Брюссельская капуста - 10 шт
• Тыква - 200 г
• Петрушка - по вкусу
• Соль - по вкусу
1. На оливковом масле потушить нарезанные толстыми кольцами лук-порей, нарезанную кружочками морковку и кубики тыквы.
2. Довести до кипения подсоленную воду.
3. Положить брюссельскую капусту, нарезанный кубиками сельдерей и перец и пассерованные овощи и готовить при слабом кипении 15 минут.
4. Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой.

Подробный пошаговый рецепт супа

Густой суп с чечевицей, горохом и фасолью

• Чечевица зеленая - 0,5 стакана
• Горох колотый - 0,5 стакана
• Лук - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Сельдерей - 3-4 черешка
• Перец болгарский - 0,5 шт
• Картофель - 1 шт
• Фасоль консервированная - 1 банка
• Зелень - по вкусу
1. Чечевицу и горох промыть.
2. Лук и морковь нарезать мелкими кубиками.
3. Сельдерей нарезать дольками.
4. На растительном масле недолго пассеровать лук, морковь, сельдерей и нарезанный кубиками перец.
5. Посолить, поперчить, добавить чечевицу с горохом.
6. Залить холодной водой (минимум 4 стакана, а дальше зависит от желаемой густоты супа).
7. Пока суп готовится закипеть, нарезать картофель кубиками.
8. В закипевшую воду бросить картофель. Варить на среднем огне до готовности бобовых (примерно 30-40 минут).
9. В самом конце добавить консервированную фасоль, прогреть, добавить зелень.

Подробный пошаговый рецепт супа 

Приятного аппетита!

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