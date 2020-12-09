Рождественский пост: топ-6 рецептов постных супов

Луковый суп с брокколи

• Лук репчатый - 4 головки

• Капуста брокколи - 100 г

• Вода - 1,5 л

• Оливковое масло - 1 столовая ложка

• Соль - по вкусу

• Перец черный молотый - по вкусу

• Пшеничная лапша - 100 г

• Зеленый лук - ⅓ пучка

• Лук-порей - ⅓ стебеля

• Ржаные сухарики - 80 г

Картофельный суп-пюре с грибами

• Картофель - 7-8 шт

• Шампиньоны - 150 г

• Лук - 1 шт

• Морковь - 1 шт

• Зелень укропа или петрушки - по вкусу

• Соль, перец - по вкусу

Рассольник с перловкой

• Вода - 1 л

• Перловка - 1/3 стакана

• Соленые огурцы - 4 шт

• Картофель - 4 шт

• Морковь - 2 шт

• Лук - 1 шт

• Томатная паста - 1 столовая ложка

• Соль, зелень - по вкусу

Постный суп из капусты

• Капуста - 400 г

• Картофель - 3-4 шт

• Лук - 1 шт

• Морковь - 1 шт

• Сельдерей - 1 шт

• Лавровый лист - 1 шт

• Перец душистый - 3 горошины

• Чеснок - 2-3 зубчика

• Паста томатная - 2 столовые ложки

• Укроп, петрушка - по пучку

• Соль - по вкусу

Овощной суп с тыквой и брюссельской капустой

• Стебель лука-порея - 1 шт

• Перец - 1 шт

• Сельдерей - 1/4 клубня

• Морковь - 1 шт

• Стручки фасоли - 100 гр

• Брюссельская капуста - 10 шт

• Тыква - 200 г

• Петрушка - по вкусу

• Соль - по вкусу

Густой суп с чечевицей, горохом и фасолью

• Чечевица зеленая - 0,5 стакана

• Горох колотый - 0,5 стакана

• Лук - 1 шт

• Морковь - 1 шт

• Сельдерей - 3-4 черешка

• Перец болгарский - 0,5 шт

• Картофель - 1 шт

• Фасоль консервированная - 1 банка

• Зелень - по вкусу

Предлагаем вам подборку вкуснейших постных супов. Попробуйте, и вам обязательно понравится!1. Очистить репчатый лук, разрезать пополам, положить в кипящую, заранее подсоленную воду. Варить, пока лук не станет мягким.2. Вынуть отваренный лук, в полученный бульон добавить брокколи, оливковое и трюфельное масло, черный перец. Брокколи варить до готовности.3. Лук и брокколи положить в блендер, взбить насадкой для пюрирования.4. Полученное пюре вместе с пшеничной лапшой положить в бульон, варить до готовности.5. Суп подавать горячим, с ржаными сухариками, мелко нашинкованным зеленым луком и луком-пореем.1. Грибы вымыть и нарезать ломтиками. Лук очистить и мелко порезать. Морковь вымыть, очистить и натереть на крупной терке.2. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарить лук с морковью. На другой сковороде обжарить грибы до готовности.3. Картофель вымыть и очистить. В кастрюлю с кипящей подсоленной водой положить картофель и варить до готовности. Картофельный отвар слить, но не выливать. Картофель размять толкушкой в пюре. Понемногу добавляя горячий картофельный отвар к картофельному пюре, довести массу до консистенции жидкой сметаны.4. В суп положить обжаренные лук с морковью и шампиньоны, посолить, поперчить по вкусу и посыпать рубленой зеленью.1. Промыть перловку и замочить ее на ночь.2. В кипящую подсоленную воду добавьте перловку и варите 15-20 минут. Очистите картофель, нарежьте его кубиками и добавьте в перловку, варите до готовности. Нарежьте лук ломтиками и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.3. Натрите морковь на терке, добавьте в лук, посолите и обжаривайте 5 минут, периодически помешивая. В овощную заправку добавьте томатную пасту, перемешайте и добавьте в кастрюлю с супом.4. Натрите на терке соленые огурцы, добавьте их в суп и варите еще 10 минут. При подаче к столу посыпьте рассольник мелко порубленной зеленью укропа.1. В холодную кастрюлю помещаем слоями: тонко нашинкованную капусту, нарезанный кубиками картофель, мелко нашинкованный лук, натертые на крупной терке морковь и сельдерей, добавляем лавровый лист, душистый перец, томатную пасту, 50 мл воды.2. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне до мягкости овощей. Затем отключаем нагрев и оставляем настаиваться 15 минут.3. Снимаем с кастрюли крышку, наливаем горячую воду, добавляем мелко порубленную зелень, выдавленный через пресс чеснок, солим, все перемешиваем и доводим до кипения на среднем огне.1. На оливковом масле потушить нарезанные толстыми кольцами лук-порей, нарезанную кружочками морковку и кубики тыквы.2. Довести до кипения подсоленную воду.3. Положить брюссельскую капусту, нарезанный кубиками сельдерей и перец и пассерованные овощи и готовить при слабом кипении 15 минут.4. Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой.1. Чечевицу и горох промыть.2. Лук и морковь нарезать мелкими кубиками.3. Сельдерей нарезать дольками.4. На растительном масле недолго пассеровать лук, морковь, сельдерей и нарезанный кубиками перец.5. Посолить, поперчить, добавить чечевицу с горохом.6. Залить холодной водой (минимум 4 стакана, а дальше зависит от желаемой густоты супа).7. Пока суп готовится закипеть, нарезать картофель кубиками.8. В закипевшую воду бросить картофель. Варить на среднем огне до готовности бобовых (примерно 30-40 минут).9. В самом конце добавить консервированную фасоль, прогреть, добавить зелень.Еще больше постных и те только рецептов можно найти