У православных верующих начался Рождественский пост

В этой статье мы предлагаем несколько вариантов постных блюд, которые готовятся легко и съедаются с аппетитом. Постное – совсем не значит безвкусное. Попробуйте и Вам обязательно понравится.
Солянка из капусты с рыбой
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• Филе морской щуки - 1 кг
• Лук репчатый - 2 головки
• Квашеная капуста - 1 кг
• Подсолнечное масло - 6 столовых ложек
• Пшеничная мука - 6 столовых ложек
• Вода - 12 стаканов
• Черный перец горошком по вкусу
• Лавровый лист - 1 штука
2. Филе щуки или любой другой рыбы разделать на порционные куски, обвалять в оставшейся муке и обжарить. Обжаренную рыбу поместить в солянку перед самой подачей, довести до кипения и сразу снять с огня.
Подробный пошаговый рецепт солянки
Чечевица с паприкой
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• Красная чечевица - 250 г
• Чеснок - 2 зубчика
• Лук-порей - 1 стебель
• Перец чили - 1 штука
• Красный сладкий перец - 2 штуки
• Растительное масло - 2 столовые ложки
• Желтый карри порошок - 1 столовая ложка
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу
2. Зубчики чеснока очистить и нарезать кружочками, лук-порей — кусочками. Перец чили и паприку разрезать и очистить от семян.
3. Паприку нарезать узкими полосками. В горячей сковороде разогреть масло. Помешивая около 2 минут, поджаривать в нем лук, чеснок и перец.
4. Посыпать порошком карри. Добавить чечевицу вместе с отваром. Все тщательно перемешать и тушить еще 10 минут. Посолить и поперчить.
Подробный пошаговый рецепт чечевицы
Салат с топинамбуром
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• Капуста - 200гр
• Топинамбур - 200гр
• Морковь - 2 штуки
• Лук репчатый - 1 штука
• Масло растительное по вкусу
• Соль по вкусу
• Уксус по вкусу
2. Топинамбур и морковь почистить и натереть на крупной терке.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. Смешать все ингредиенты, заправить масло и уксусом.
Подробный пошаговый рецепт салата
Морковный пирог
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• Тертая морковь - 2 стакана
• Сахар - 1 стакан
• Растительное масло - 1 стакан
• Мука - 2 стакана
• Лимон - 1 штука
• Соль - щепотка
• Сода 1 чайная ложка
2. Добавить щепотку соли и влить стакан растительного масла. Выжать лимонный сок из одного лимона, оставшуюся часть лимона (с кожурой) нарезать и измельчить в блендере. Соду погасить небольшим количеством лимонного сока, добавить в тесто. Далее добавить муки столько, чтобы тесто не лилось, а было как сметана, в которой стоит ложка. Тщательно всё размешать.
3. Выпекать в разогретой до 150-160 градусов духовке примерно 35-40 минут. Первые 15 минут духовку не открывать.
4. Сделать пропитку: лимонный сок размешать с 6 чайными ложками сахарной пудры. Облить пропиткой горячий пирог.
Подробный пошаговый рецепт пирога
Огуречный смузи с зеленью
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• Яблоко - 1 штука
• Огурец - 2 штуки
• Укроп пучок
• Петрушка пучок
• Лимон - 0,5 штуки
2. Измельчите до однородного состояния.
3. Отожмите сок половины лимона, перемешайте.
4. При необходимости добавьте немного холодной воды.
Подробный пошаговый рецепт смузи
Приятного аппетита!
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