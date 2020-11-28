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У православных верующих начался Рождественский пост

Православные верующие 28 ноября вступают в Рождественский пост, который продлится сорок дней. Подробно о сути этого поста и принципах питания можно почитать здесь

В этой статье мы предлагаем несколько вариантов постных блюд, которые готовятся легко и съедаются с аппетитом. Постное – совсем не значит безвкусное. Попробуйте и Вам обязательно понравится.

Солянка из капусты с рыбой

• Филе морской щуки - 1 кг
• Лук репчатый - 2 головки
• Квашеная капуста - 1 кг
• Подсолнечное масло - 6 столовых ложек
• Пшеничная мука - 6 столовых ложек
• Вода - 12 стаканов
• Черный перец горошком по вкусу
• Лавровый лист - 1 штука
1. Капусту отжать, лук измельчить, соединить вместе и обжарить на 3 ложках масла в течение 10 минут. Затем добавить 1 столовую ложку муки, хорошенько вмешать в капусту. Добавить 12 стаканов кипятка, перец и лавровый лист, довести до кипения и поварить 20 минут.
2. Филе щуки или любой другой рыбы разделать на порционные куски, обвалять в оставшейся муке и обжарить. Обжаренную рыбу поместить в солянку перед самой подачей, довести до кипения и сразу снять с огня.

Подробный пошаговый рецепт солянки

Чечевица с паприкой

• Красная чечевица - 250 г
• Чеснок - 2 зубчика
• Лук-порей - 1 стебель
• Перец чили - 1 штука
• Красный сладкий перец - 2 штуки
• Растительное масло - 2 столовые ложки
• Желтый карри порошок - 1 столовая ложка
• Соль по вкусу
• Перец черный молотый по вкусу 
1. Чечевицу промыть, залить 500 мл подсоленной холодной воды и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить под крышкой около 10 минут.
2. Зубчики чеснока очистить и нарезать кружочками, лук-порей — кусочками. Перец чили и паприку разрезать и очистить от семян.
3. Паприку нарезать узкими полосками. В горячей сковороде разогреть масло. Помешивая около 2 минут, поджаривать в нем лук, чеснок и перец.
4. Посыпать порошком карри. Добавить чечевицу вместе с отваром. Все тщательно перемешать и тушить еще 10 минут. Посолить и поперчить.

Подробный пошаговый рецепт чечевицы

Салат с топинамбуром

• Капуста - 200гр
• Топинамбур - 200гр
• Морковь - 2 штуки
• Лук репчатый - 1 штука
• Масло растительное по вкусу
• Соль по вкусу
• Уксус по вкусу 
1. Капусту нашинковать, посолить и помять, чтобы пустила сок.
2. Топинамбур и морковь почистить и натереть на крупной терке.
3.  Лук нарезать полукольцами.
4. Смешать все ингредиенты, заправить масло и уксусом.   

Подробный пошаговый рецепт салата

Морковный пирог

• Тертая морковь - 2 стакана
• Сахар - 1 стакан
• Растительное масло - 1 стакан
• Мука - 2 стакана
• Лимон - 1 штука
• Соль - щепотка
• Сода 1 чайная ложка 
1. Тёртую морковь перемешать с сахаром.
2. Добавить щепотку соли и влить стакан растительного масла. Выжать лимонный сок из одного лимона, оставшуюся часть лимона (с кожурой) нарезать и измельчить в блендере. Соду погасить небольшим количеством лимонного сока, добавить в тесто. Далее добавить муки столько, чтобы тесто не лилось, а было как сметана, в которой стоит ложка. Тщательно всё размешать.
3. Выпекать в разогретой до 150-160 градусов духовке примерно 35-40 минут. Первые 15 минут духовку не открывать.
4. Сделать пропитку: лимонный сок размешать с 6 чайными ложками сахарной пудры. Облить пропиткой горячий пирог.

Подробный пошаговый рецепт пирога

Огуречный смузи с зеленью

• Яблоко - 1 штука
• Огурец - 2 штуки
• Укроп пучок
• Петрушка пучок
• Лимон - 0,5 штуки
1. Порежьте крупно, сложите в чашу блендера все, кроме лимона.
2. Измельчите до однородного состояния.
3. Отожмите сок половины лимона, перемешайте.
4. При необходимости добавьте немного холодной воды.

Подробный пошаговый рецепт смузи

Приятного аппетита!


Еще больше постный и не только рецептов вы найдете здесь
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