Рождественский пост. Календарь питания

В конце осени православные христиане на сорок дней вступают в Рождественский пост –верующие готовятся встретить светлый праздник Рождества Христова. Этот пост еще называют Филиппов, потому что начитается после дня, посвященного памяти апостола Филиппа. Каждый год неизменно пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Рождественский пост не такой строгий как Великий или Успенский.
Смысл Рождественского поста
Сутью Рождественского поста является покаяние, чтобы с чистым телом, сердцем и душой встретить один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Пост – это не только телесное очищение, которое состоит в отказе от пищи животного происхождения, но и работа над собой. В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции, даже положительные. Радости любви также запрещены во время поста. Хорошо в этот период почитать духовную литературу, больше общаться с природой для лучшего понимания бытия. За сорокадневный период человек должен встать на путь добра, сострадания и гуманизма и отказаться от привычных земных потребностей. Только так праздник Рождества Христова можно прочувствовать всей своей сущностью.
Питание в дни поста
Как уже упоминалось выше, Рождественский пост не такой строгий, как Великий. Тем не менее, запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения – мясо, яйца. Рыба и морепродукты разрешаются в субботу, воскресенье и некоторые церковные праздники, а также во вторник и четверг, но только в начальный период поста.
Немного вина можно в выходные, а также в большие праздники – на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День Николая Чудотворца (19 декабря).
Строгость поста усиливается в последние пять дней непосредственно перед самим Рождеством.
Условно Рождественский пост по степени строгости питания можно разделить на три периода.
Первый период – от начала 28 ноября до дня памяти святителя Николая 19 декабря. В эти дни по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба и горячая пища с маслом. Самые строгие дни поста в среду и пятницу – дни сухоядения, т.е разрешена пища без термической обработки.
Второй период – с 20 декабря и до 1 января включительно. В эти дни рыба исключается по вторникам и четвергам. Но разрешается горячая пища с маслом. По понедельникам полагается прием горячей пищи без масла, а в среду и пятницу – сухоядение.
Третий период – с 2 по 6 января. Наиболее строгая часть поста. В эти дни даже в субботу и воскресенье рыбу есть запрещается. По понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, а по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.
Последний день Рождественского поста называют сочельник. В этот день запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято есть сочиво – это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами.
Чтобы не запутаться, можно воспользоваться таблицей.
|
Дни недели
|
Период с 28 ноября по 19 декабря
|
Период с 20 декабря по 1 января
|
Период с 2 января по 6 января
|
Понедельник
|
Горячая пища без масла
|
Горячая пища без масла
|
Сухоядение
|
Вторник
|
Рыба, горячая пища с маслом
|
Горячая пища с маслом
|
Горячая пища без масла
|
Среда
|
Сухоядение
|
Сухоядение
|
Сухоядение
|
Четверг
|
Рыба, горячая пища с маслом
|
Горячая пища с маслом
|
Горячая пища без масла
|
Пятница
|
Сухоядение
|
Сухоядение
|
Сухоядение
|
Суббота
|
Рыба, горячая пища с маслом
|
Рыба, горячая пища с маслом
|
Горячая пища с маслом
|
Воскресенье
|
Рыба, горячая пища с маслом
|
Рыба, горячая пища с маслом
|
Горячая пища с маслом
Рецепты постных блюд
Постный суп с кукурузой и горошком
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* Лук - 1 шт
* Сельдерей - 1 стебель
* Чеснок - 2 зубчика
* Морковь - 1/2 шт
* Сладкий перец - 1 шт
* Картофель - 2 шт
* Овощной бульон - 400 мл
* Замороженный горошек - 4 ст. ложки
* Консервированная кукуруза - 250 г
* Томатная паста - 2 ст.ложки
* Соль, перец - по вкусу
* Свежая зелень - по вкусу
* Растительное масло
- Лук, чеснок, морковь, сладкий перец и стебель сельдерея очень мелко нарезать. Картофель нарезать маленькими кубиками.
- В кастрюле разогреть масло. Добавить лук, морковь, сельдерей, перец и чеснок. Обжарить на среднем огне, периодически помешивая, в течение 5 минут.
- Влить бульон и довести до кипения. Добавить картофель и варить около 10 минут без крышки на среднем огне. Посолить.
- Добавить в кастрюлю горошек, кукурузу и томатную пасту. Варить суп еще 3 минуты.
- Готовый суп подавать вместе с зеленью.
Постные картофельные котлеты с грибным соусом
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* Картофель - 8 шт
* Крахмал - 1 ст.ложка
* Растительное масло - 100 мл
* Сушеные грибы - 50 гр
* Мука - 1 ст.ложка
* Соль - по вкусу
* Сахар - 1 ч.ложка
* Сок лимона - от ¼ лимона
- Картофель отварить в подсоленной воде до готовности.
- Из сваренного картофеля сделать пюре. Добавить в пюре 40г растительного масла , крахмал и тщательно перемешать.
- Из картофельной массы сформировать котлеты, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
- Грибы вымыть и замочить в теплой воде на 30 мин.
- Затем грибы положить в кастрюлю, залить водой и варить на медленном огне 30 мин.
- Отварные грибы вынуть из бульона, охладить и нарезать мелкими кусочками.
- В сковороде разогреть масло и пассеровать в нем муку. Помешивая, влить грибной бульон, вскипятить полученную смесь и варить 5 мин. Затем добавить грибы, сахар, соль, лимонный сок, все тщательно перемешать и довести соус до кипения.
- Готовые котлеты полить соусом.
Киноа с корицей
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* Вода - 1 чашка
* Соевое или миндальное молок - 1 стакан
* Яблоко - 1 шт.
* Корица - 0,5 ч л
* Орехи - 1/3 чашки
* Киноа - 1 стакан
- В кастрюльку вливаем молочко и воду, всыпаем крупу и доводим до кипения. Отвариваем до готовности.
- Охлаждаем киноа, и добавляем заранее подготовленные яблоки, измельченные орехи, например кешью, и молотую корицу.
- Все тщательно перемешиваем.
Приятного аппетита!
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