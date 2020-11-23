Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Рождественский пост. Календарь питания

Рождественский пост. Календарь питания

В конце осени православные христиане на сорок дней вступают в Рождественский пост верующие готовятся встретить светлый праздник Рождества Христова. Этот пост еще называют Филиппов, потому что начитается после дня, посвященного памяти апостола Филиппа. Каждый год неизменно пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Рождественский пост не такой строгий как Великий или Успенский.

фото pixabay.com

Смысл Рождественского поста

Сутью Рождественского поста является покаяние, чтобы с чистым телом, сердцем и душой встретить один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Пост – это не только телесное очищение, которое состоит в отказе от пищи животного происхождения, но и работа над собой. В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции, даже положительные. Радости любви также запрещены во время поста. Хорошо в этот период почитать духовную литературу, больше общаться с природой для лучшего понимания бытия. За сорокадневный период человек должен встать на путь добра, сострадания и гуманизма и отказаться от привычных земных потребностей. Только так праздник Рождества Христова можно прочувствовать всей своей сущностью.

Питание в дни поста 

Как уже упоминалось выше, Рождественский пост не такой строгий, как Великий. Тем не менее, запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения – мясо, яйца. Рыба и морепродукты разрешаются в субботу, воскресенье и некоторые церковные праздники, а также во вторник и четверг, но только в начальный период поста.

Немного вина можно в выходные, а также в большие праздники – на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День Николая Чудотворца (19 декабря).

Строгость поста усиливается в последние пять дней непосредственно перед самим Рождеством.

Условно Рождественский пост по степени строгости питания можно разделить на три периода.

Первый период – от начала 28 ноября до дня памяти святителя Николая 19 декабря. В эти дни по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба и горячая пища с маслом. Самые строгие дни поста в среду и пятницу – дни сухоядения, т.е разрешена пища без термической обработки.

Второй период – с 20 декабря и до 1 января включительно. В эти дни рыба исключается по вторникам и четвергам. Но разрешается горячая пища с маслом. По понедельникам полагается прием горячей пищи без масла, а в среду и пятницу – сухоядение.

Третий период – с 2 по 6 января. Наиболее строгая часть поста. В эти дни даже в субботу и воскресенье рыбу есть запрещается. По понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, а по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Последний день Рождественского поста называют сочельник. В этот день запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято есть сочиво – это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами.

Чтобы не запутаться, можно воспользоваться таблицей.

Дни недели

Период с 28 ноября по 19 декабря

Период с 20 декабря по 1 января

Период с 2 января по 6 января

Понедельник

Горячая пища без масла

Горячая пища без масла

Сухоядение

Вторник

Рыба, горячая пища с маслом

Горячая пища с маслом

Горячая пища без масла

Среда

Сухоядение

Сухоядение

Сухоядение

Четверг

Рыба, горячая пища с маслом

Горячая пища с маслом

Горячая пища без масла

Пятница

Сухоядение

Сухоядение

Сухоядение

Суббота

Рыба, горячая пища с маслом

Рыба, горячая пища с маслом

Горячая пища с маслом

Воскресенье

Рыба, горячая пища с маслом

Рыба, горячая пища с маслом

Горячая пища с маслом

Рецепты постных блюд

Постный суп с кукурузой и горошком

 
* Лук - 1 шт
* Сельдерей - 1 стебель
* Чеснок - 2 зубчика
* Морковь - 1/2 шт
* Сладкий перец - 1 шт
* Картофель - 2 шт
* Овощной бульон - 400 мл
* Замороженный горошек - 4 ст. ложки
* Консервированная кукуруза - 250 г
* Томатная паста - 2 ст.ложки
* Соль, перец - по вкусу
* Свежая зелень - по вкусу
* Растительное масло
  1. Лук, чеснок, морковь, сладкий перец и стебель сельдерея очень мелко нарезать. Картофель нарезать маленькими кубиками.
  2. В кастрюле разогреть масло. Добавить лук, морковь, сельдерей, перец и чеснок. Обжарить на среднем огне, периодически помешивая, в течение 5 минут.
  3. Влить бульон и довести до кипения. Добавить картофель и варить около 10 минут без крышки на среднем огне. Посолить.
  4. Добавить в кастрюлю горошек, кукурузу и томатную пасту. Варить суп еще 3 минуты.
  5. Готовый суп подавать вместе с зеленью.
Подробный пошаговый рецепт супа

Постные картофельные котлеты с грибным соусом


* Картофель - 8 шт
* Крахмал - 1 ст.ложка
* Растительное масло - 100 мл
* Сушеные грибы - 50 гр
* Мука - 1 ст.ложка
* Соль - по вкусу
* Сахар - 1 ч.ложка
* Сок лимона - от ¼ лимона
 
  1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности.
  2. Из сваренного картофеля сделать пюре. Добавить в пюре 40г растительного масла , крахмал и тщательно перемешать.
  3. Из картофельной массы сформировать котлеты, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Грибы вымыть и замочить в теплой воде на 30 мин.
  5. Затем грибы положить в кастрюлю, залить водой и варить на медленном огне 30 мин.
  6. Отварные грибы вынуть из бульона, охладить и нарезать мелкими кусочками.
  7. В сковороде разогреть масло и пассеровать в нем муку. Помешивая, влить грибной бульон, вскипятить полученную смесь и варить 5 мин. Затем добавить грибы, сахар, соль, лимонный сок, все тщательно перемешать и довести соус до кипения.
  8. Готовые котлеты полить соусом.
Подробный пошаговый рецепт картофельных котлет

Киноа с корицей


* Вода - 1 чашка
* Соевое или миндальное молок - 1 стакан
* Яблоко - 1 шт.
* Корица - 0,5 ч л
* Орехи - 1/3 чашки
* Киноа - 1 стакан
 

  1. В кастрюльку вливаем молочко и воду, всыпаем крупу и доводим до кипения. Отвариваем до готовности.
  2. Охлаждаем киноа, и добавляем заранее подготовленные яблоки, измельченные орехи, например кешью, и молотую корицу.
  3. Все тщательно перемешиваем.
Подробный пошаговый рецепт киноа 

Приятного аппетита!

Еще больше вкусных постных и не только рецептов вы найдете здесь

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
О привлечении инвесторов говорили в общественной приемной в Могилеве
В Витебском районе на дачном участке мужчина обнаружил снаряды времен ВОВ
Посол Бангладеш вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси
Лайфхак. Как восстановить разбитые тени, пудру или румяна
В Гомеле появились автобусы, призывающие надеть маску
Кети Топурия вышла замуж
Эксперты стран СНГ обсудили вопросы правового сотрудничества
Появился декабрьский гороскоп для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
Новый Республиканский центр патриотического воспитания молодежи позволит принимать до 300 человек одновременно
В МАРТ в январе – сентябре 2020-го поступило свыше 7,2 тысячи жалоб по поводу нарушения прав потребителей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
Советы для водителей: как справиться с заносом автомобиля в зимний период
В Пружанах суд огласил приговор по делу о гибели военнослужащего
Реконструкцию боя 1943 года сняли с воздуха
Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области образования
Задержана группа, причастная к совершению злостного хулиганства
Тапочки от Ким Кардашьян, Louis Vuitton в баскетболе и сумка-круассан от Moschino: что нового произошло в моде за неделю
Директором РНПЦ детской онкологии стала Анжелика Солнцева
Театр-студия киноактера покажет триллер "Мышеловка" по пьесе Агаты Кристи 12 и 14 декабря
Почти 89% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами
Футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе
мнение
Вадим ГИГИН
Социальный аспект
Глава МВД представил нового командующего внутренними войсками личному составу
Цинк, витамины D и С не являются эффективной защитой от коронавируса – педиатр
Эксперт предупреждает: коронавирус может вызвать тромбозы
«Белоруснефть» предупреждает о мошенниках, действующих в интернете от ее имени
Определены победители республиканского конкурса "Волонтер года – 2020"
Узел, петелька, бант: стилист показала способы красиво завязать пояс пальто
Специалисты перечислили проблемы в ротовой полости, говорящие о возможном раке
Единственный в стране атомкласс заработал в СШ № 3 Островца
Девять собак в Нисимковичском сельсовете Чечерского района утащили волки
"Белавиа" приостановила рейсы во все пункты России, кроме Домодедово, до 24 декабря
мнение
Виктория КОХНО
﻿﻿Лягушка не выпивает пруд, в котором живет
В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19
Автомобилистам на заметку: в Гродненской области выявлены некачественные «незамерзайки»
За 2020 год в Беларуси посадили более 900 тысяч растений
Министр архитектуры и строительства: социальная направленность строительной отрасли сохранится
В столице на улучшение жилищных условий до конца года направят 1,6 тысячи многодетных семей
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тысяч предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
Школьное питание, прогнозные показатели и соблюдение масочного режима обсудили на совещании в Мингорисполкоме
Рождественский пост. Календарь питания
Центр культуры «Витебск» совместно с областной телерадиокомпанией приглашают поклонников в телекафе хореографического фестиваля
Выход со станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл. Независимости открыт
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Частное по случаю
Подробности о семье, которая два месяца скрывалась от коронавируса в пуще
Сотрудники ГАИ Ветковщины помогли троим ребятам добраться домой
Павел Прилучный госпитализирован после избиения
Авторы
СКАНИРУЙТЕ