Рождественский пост. Календарь питания

В конце осени православные христиане на сорок дней вступают в Рождественский пост –верующие готовятся встретить светлый праздник Рождества Христова. Этот пост еще называют Филиппов, потому что начитается после дня, посвященного памяти апостола Филиппа. Каждый год неизменно пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Рождественский пост не такой строгий как Великий или Успенский.

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Смысл Рождественского поста

Сутью Рождественского поста является покаяние, чтобы с чистым телом, сердцем и душой встретить один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Пост – это не только телесное очищение, которое состоит в отказе от пищи животного происхождения, но и работа над собой. В это время большим грехом является проявление агрессивных эмоций. Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, слишком бурно проявлять эмоции, даже положительные. Радости любви также запрещены во время поста. Хорошо в этот период почитать духовную литературу, больше общаться с природой для лучшего понимания бытия. За сорокадневный период человек должен встать на путь добра, сострадания и гуманизма и отказаться от привычных земных потребностей. Только так праздник Рождества Христова можно прочувствовать всей своей сущностью.

Питание в дни поста

Как уже упоминалось выше, Рождественский пост не такой строгий, как Великий. Тем не менее, запрещается употреблять в пищу продукты животного происхождения – мясо, яйца. Рыба и морепродукты разрешаются в субботу, воскресенье и некоторые церковные праздники, а также во вторник и четверг, но только в начальный период поста.

Немного вина можно в выходные, а также в большие праздники – на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День Николая Чудотворца (19 декабря).

Строгость поста усиливается в последние пять дней непосредственно перед самим Рождеством.

Условно Рождественский пост по степени строгости питания можно разделить на три периода.

Первый период – от начала 28 ноября до дня памяти святителя Николая 19 декабря. В эти дни по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба и горячая пища с маслом. Самые строгие дни поста в среду и пятницу – дни сухоядения, т.е разрешена пища без термической обработки.

Второй период – с 20 декабря и до 1 января включительно. В эти дни рыба исключается по вторникам и четвергам. Но разрешается горячая пища с маслом. По понедельникам полагается прием горячей пищи без масла, а в среду и пятницу – сухоядение.

Третий период – с 2 по 6 января. Наиболее строгая часть поста. В эти дни даже в субботу и воскресенье рыбу есть запрещается. По понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, а по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

Последний день Рождественского поста называют сочельник. В этот день запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято есть сочиво – это постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами.

Чтобы не запутаться, можно воспользоваться таблицей.

Дни недели Период с 28 ноября по 19 декабря Период с 20 декабря по 1 января Период с 2 января по 6 января Понедельник Горячая пища без масла Горячая пища без масла Сухоядение Вторник Рыба, горячая пища с маслом Горячая пища с маслом Горячая пища без масла Среда Сухоядение Сухоядение Сухоядение Четверг Рыба, горячая пища с маслом Горячая пища с маслом Горячая пища без масла Пятница Сухоядение Сухоядение Сухоядение Суббота Рыба, горячая пища с маслом Рыба, горячая пища с маслом Горячая пища с маслом Воскресенье Рыба, горячая пища с маслом Рыба, горячая пища с маслом Горячая пища с маслом

Рецепты постных блюд

Постный суп с кукурузой и горошком



* Лук - 1 шт

* Сельдерей - 1 стебель

* Чеснок - 2 зубчика

* Морковь - 1/2 шт

* Сладкий перец - 1 шт

* Картофель - 2 шт

* Овощной бульон - 400 мл

* Замороженный горошек - 4 ст. ложки

* Консервированная кукуруза - 250 г

* Томатная паста - 2 ст.ложки

* Соль, перец - по вкусу

* Свежая зелень - по вкусу

* Растительное масло



Лук, чеснок, морковь, сладкий перец и стебель сельдерея очень мелко нарезать. Картофель нарезать маленькими кубиками. В кастрюле разогреть масло. Добавить лук, морковь, сельдерей, перец и чеснок. Обжарить на среднем огне, периодически помешивая, в течение 5 минут. Влить бульон и довести до кипения. Добавить картофель и варить около 10 минут без крышки на среднем огне. Посолить. Добавить в кастрюлю горошек, кукурузу и томатную пасту. Варить суп еще 3 минуты. Готовый суп подавать вместе с зеленью.

Постные картофельные котлеты с грибным соусом





* Картофель - 8 шт

* Крахмал - 1 ст.ложка

* Растительное масло - 100 мл

* Сушеные грибы - 50 гр

* Мука - 1 ст.ложка

* Соль - по вкусу

* Сахар - 1 ч.ложка

* Сок лимона - от ¼ лимона



Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Из сваренного картофеля сделать пюре. Добавить в пюре 40г растительного масла , крахмал и тщательно перемешать. Из картофельной массы сформировать котлеты, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Грибы вымыть и замочить в теплой воде на 30 мин. Затем грибы положить в кастрюлю, залить водой и варить на медленном огне 30 мин. Отварные грибы вынуть из бульона, охладить и нарезать мелкими кусочками. В сковороде разогреть масло и пассеровать в нем муку. Помешивая, влить грибной бульон, вскипятить полученную смесь и варить 5 мин. Затем добавить грибы, сахар, соль, лимонный сок, все тщательно перемешать и довести соус до кипения. Готовые котлеты полить соусом.

Киноа с корицей



* Вода - 1 чашка

* Соевое или миндальное молок - 1 стакан

* Яблоко - 1 шт.

* Корица - 0,5 ч л

* Орехи - 1/3 чашки

* Киноа - 1 стакан



В кастрюльку вливаем молочко и воду, всыпаем крупу и доводим до кипения. Отвариваем до готовности. Охлаждаем киноа, и добавляем заранее подготовленные яблоки, измельченные орехи, например кешью, и молотую корицу. Все тщательно перемешиваем.

Приятного аппетита!

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