Рождественский пост продолжается. Простые рецепты постных блюд на каждый день

У православных христиан продолжается Рождественский пост. Он продлится до 6 января и является этапом духовной и телесной подготовки к празднованию Рождества Христова. Предлагаем Вам подборку простых постных рецептов. Попробуйте!

Салат с чечевицей, авокадо и грейпфрутом

• Чечевица - 1 стакан

• Салат - 1 пучок

• Лук - 1 шт

• Грейпфрут - 1 шт

• Авокадо - 1 шт

• Апельсин - 1 шт

• Оливковое масло - 2 ст.ложки

• Перец по вкусу

Чечевицу отварить. Листья салата нарвать на куски. Лук нарезать полукольцами. Грейпфрут очистить от кожуры, разделить на дольки. Каждую дольку очистить от пленки и разрезать на несколько кусочков. Из одного апельсина выжать сок, смешать с оливковым маслом, поперчить. Авокадо очистить, нарезать небольшими кубиками. Смешать все ингредиенты. Заправить салат.

Подробный пошаговый рецепт салата

Тыквенный суп-пюре с карри

• Тыква - 1 кг

• Лук - 1 шт

• Растительное масло - 1 ст.ложка

• Карри - 1 ч.ложка

• Зелень по вкусу • Соль по вкусу

Тыкву, очищенную от кожуры, крупно нарезать. В большую кастрюлю налить растительное масло, добавить крупно нарезанный лук, довести его до прозрачности, добавить специи и нарезанную тыкву, перемешать. Потушить в течение 8–10 минут. Добавить немного воды, отварить тыкву. Готовую тыкву измельчить при помощи блендера до консистенции пюре, добавить кипятка (в зависимости от желаемой густоты супа), посолить по вкусу, добавить измельченную зелень и подогреть, не доводя до кипения.

Подробный пошаговый рецепт супа

Мидии с рисом и имбирем

• Мидии - 400–500 гр

• Рис - 1 стакан

• Лук - 2 шт

• Чеснок - 3 зубчика

• Корень имбиря - 4-5 см

• Перец болгарский - 1 шт • Вода - 2 стакана

Лук, чеснок, имбирь измельчить. Обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанный мелкими кубиками перец и рис, обжарить минуты три. Добавить мидии (если были замороженные – предварительно разморозить), залить водой, посолить, поперчить. Готовить минут 20, до готовности риса.

Подробный пошаговый рецепт блюда

Смузи из тыквы с бананами и облепихой

• Тыква - 150 гр

• Облепиха - 100 гр

• Банан - 2 шт

• Вода - 0,5 стакана

• Корица - 0,5 ч.ложки

• Мед - по вкусу • Мята - по вкусу

Тыкву очищаем от кожуры, нарезаем небольшими кусочками, провариваем на пару до мягкости. Облепиху перебираем, удаляем хвостики. Обмыв, просушиваем ягоды на дуршлаге, ссыпаем их в блендер-измельчитель. Подливаем 50 мл кипяченой и хорошо остуженной воды. Перемалываем ягоды до состояния пюре. На миску или чашу блендера устанавливаем сито. Процеживаем сквозь него приготовленную ягодную массу, отжимаем скопившийся в сите жмых. Выкладываем в отцеженный сок остывшие ломтики тыквы, добавляем порезанный небольшими кусочками банан, мед и молотую корицу. Подлив оставшуюся воду, взбиваем блендером. Свежеприготовленный смузи разливаем на порции и подаем, оформив листками свежей мяты.

Подробный пошаговый рецепт смузи



Приятного аппетита!





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