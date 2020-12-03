Рождественский пост продолжается. Простые рецепты постных блюд на каждый день

У православных христиан продолжается Рождественский пост. Он продлится до 6 января и является этапом духовной и телесной подготовки к празднованию Рождества Христова. Предлагаем Вам подборку простых постных рецептов. Попробуйте!
Салат с чечевицей, авокадо и грейпфрутом
|
• Чечевица - 1 стакан
• Салат - 1 пучок
• Лук - 1 шт
• Грейпфрут - 1 шт
• Авокадо - 1 шт
• Апельсин - 1 шт
• Оливковое масло - 2 ст.ложки
• Перец по вкусу
-
Чечевицу отварить.
-
Листья салата нарвать на куски.
-
Лук нарезать полукольцами.
-
Грейпфрут очистить от кожуры, разделить на дольки. Каждую дольку очистить от пленки и разрезать на несколько кусочков.
-
Из одного апельсина выжать сок, смешать с оливковым маслом, поперчить.
-
Авокадо очистить, нарезать небольшими кубиками. Смешать все ингредиенты. Заправить салат.
Подробный пошаговый рецепт салата
Тыквенный суп-пюре с карри
|
• Тыква - 1 кг
• Лук - 1 шт
• Растительное масло - 1 ст.ложка
• Карри - 1 ч.ложка
• Зелень по вкусу
• Соль по вкусу
-
Тыкву, очищенную от кожуры, крупно нарезать.
-
В большую кастрюлю налить растительное масло, добавить крупно нарезанный лук, довести его до прозрачности, добавить специи и нарезанную тыкву, перемешать.
-
Потушить в течение 8–10 минут.
-
Добавить немного воды, отварить тыкву.
-
Готовую тыкву измельчить при помощи блендера до консистенции пюре, добавить кипятка (в зависимости от желаемой густоты супа), посолить по вкусу, добавить измельченную зелень и подогреть, не доводя до кипения.
Подробный пошаговый рецепт супа
Мидии с рисом и имбирем
|
• Мидии - 400–500 гр
• Рис - 1 стакан
• Лук - 2 шт
• Чеснок - 3 зубчика
• Корень имбиря - 4-5 см
• Перец болгарский - 1 шт
• Вода - 2 стакана
-
Лук, чеснок, имбирь измельчить.
-
Обжарить до золотистого цвета.
-
Добавить нарезанный мелкими кубиками перец и рис, обжарить минуты три.
-
Добавить мидии (если были замороженные – предварительно разморозить), залить водой, посолить, поперчить. Готовить минут 20, до готовности риса.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Смузи из тыквы с бананами и облепихой
|
• Тыква - 150 гр
• Облепиха - 100 гр
• Банан - 2 шт
• Вода - 0,5 стакана
• Корица - 0,5 ч.ложки
• Мед - по вкусу
• Мята - по вкусу
-
Тыкву очищаем от кожуры, нарезаем небольшими кусочками, провариваем на пару до мягкости.
-
Облепиху перебираем, удаляем хвостики. Обмыв, просушиваем ягоды на дуршлаге, ссыпаем их в блендер-измельчитель. Подливаем 50 мл кипяченой и хорошо остуженной воды. Перемалываем ягоды до состояния пюре.
-
На миску или чашу блендера устанавливаем сито. Процеживаем сквозь него приготовленную ягодную массу, отжимаем скопившийся в сите жмых.
-
Выкладываем в отцеженный сок остывшие ломтики тыквы, добавляем порезанный небольшими кусочками банан, мед и молотую корицу. Подлив оставшуюся воду, взбиваем блендером.
-
Свежеприготовленный смузи разливаем на порции и подаем, оформив листками свежей мяты.
Подробный пошаговый рецепт смузи
Приятного аппетита!
Еще больше постных и те только рецептов можно найти здесь
Рождественский пост. Календарь питания