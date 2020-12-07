Рождественский пост: рецепты постных сладостей

У православных христиан продолжается Рождественский пост. Пост прежде всего направлен на духовную составляющую жизни верующих, очищение и покаяние, чтобы встретить один из главных церковных праздников – Рождество Христово.

Но немаловажная роль отводится и очищению телесному, поэтому в пост верующие исключают из рациона продукты животного происхождения. Однако даже в дни поста не стоит запрещать себе небольшие радости в виде приготовленного собственноручно десерта. Эта подборка рецептов постных сладостей специально на этот случай. Попробуйте, это действительно вкусно!

Миндальные конфетки

• Миндаль - 0,5 стакана

• Чернослив - 0,5 стакана

• Финики - 0,5 стакана • Кокосовая стружка по вкусу

1. Миндаль измельчить в блендере, отложить несколько цельных орешков для начинки (вместо миндаля можно использовать любые другие орехи).

2. Сухофрукты помыть, закинуть в блендер вместе с перемолотым миндалем и измельчить в одну массу.

3. Сформировать шарики, положив внутрь каждого по цельному орешку.

4. Обвалять в кокосовой стружке и поставить ненадолго в холодильник для пропитывания.

Подробный пошаговый рецепт конфеток





Тарталетка ореховая с яблоком

• Сладкий миндаль - 65 г

• Фундук - 85 г

• Мука грубого помола - 2 столовые ложки

• Цветочный мед - 3 столовые ложки

• Виноградное масло - 1 столовая ложка

• Зеленые яблоки - 1 штука

• Разрыхлитель - ½ чайной ложки

• Молотая корица - ½ чайной ложки

• Лимонный сок - 2 столовые ложки

• Ванильный стручок - 1 штука

1. Орехи перемолоть в кофемолке или блендере до состояния муки.

2. В перемолотые орехи добавить муку, разрыхлитель, масло и мед. Замесить тесто и выложить по стенкам в формочки для тарталеток.

3. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать тонкими полукольцами и выложить сверху на тесто тарталеток, формируя любой узор.

4. Сок лимона, мед и корицу, мякоть одного стручка ванили перемешать до растворения меда.

5. Половиной медового соуса полить яблоки на тарталетках.

6. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 15 минут.

7. Перед подачей, тарталетки украсить оставшимся медовым соусом и свежей клюквой.

Подробный пошаговый рецепт тарталетки







Постное пряное имбирное печенье

• Вода - 150 мл

• Растительное масло - 7 столовых ложек

• Мед - 3 столовые ложки

• Сахар - 10 г

• Пшеничная мука - 470 г

• Тертый имбирь - 10 г

• Сода - ½ столовой ложки

• Корица - 1,5 чайные ложки

• Молотая гвоздика - 1 чайная ложка

• Молотый душистый черный перец - ½ чайной ложки

• Ванилин - 3 г

1. Взбиваем в блендере до однородной консистенции: масло, воду, мёд, сахар, тёртый имбирь, соль, соду, ванилин и специи.

2. Переливаем смесь в глубокую чашу и постепенно добавляем муку. Вымешиваем эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

3. Раскатываем тесто толщиной 0,5 см, вырезаем формочками печенье.

4. Застилаем противень пекарной бумагой, выпекаем 12-15 минут при температуре 180 градусов.

Подробный пошаговый рецепт печенья



Шоколадно-медовая коврижка с изюмом и орехами

• Коричневый сахар - ½ стакана

• Пшеничная мука - 1,5 стакана

• Мед - 3 столовые ложки

• Вода - 1 стакан

• Какао-порошок - 2 столовые ложки

• Растительное масло - ½ стакана

• Сода - 1 чайная ложка

• Молотая корица - 1 чайная ложка

• Молотая гвоздика - на кончике ножа

• Семена кардамона - ½ чайной ложки

• Толченые грецкие орехи - ½ стакана

• Кедровые орехи - 2 столовые ложки

• Сахарная пудра - 2 столовые ложки

• Светлый изюм - 2 столовые ложки

1. Налить в сотейник воду, добавить сахар, мед и масло.

2. Поставить на огонь и, перемешивая, довести до растворения. Остудить.

3. Добавить соду, какао, пряности, перемешать.

4. В блендере на импульсном режиме (либо в ступке) размолоть грецкие орехи, выложить в отдельную емкость вместе с кедровыми (их перемалывать не нужно).

5. Кипятком залить изюм на 5 минут, добавить к орехам.

6. Тем временем охлажденную смесь залить в блендер, добавить муку и взбить до однородности.

7. Выложить смесь в емкость с орехами и изюмом и перемешать.

8. Выпекать в духовке 30–40 минут при температуре 180–200 градусов.

9. Готовую коврижку посыпать сахарной пудрой.

Подробный пошаговый рецепт коврижки







Постный лимонно-миндальный кекс

• Мука - 150 г

• Молотый миндаль - 50 г

• Сода - 0,5 ч л

• Сахар - 200 г

• Соль - 0,5 ч л

• Сок и цедра половины лимона

• Растительное масло - 80 мл

• Вода - 150 мл

1. Обжаренный миндаль смолоть в блендере в мелкую крошку.

2. С лимона снять цедру и выжать сок.

3. Смешать муку, миндаль, сахар, соду и соль.

4. Постепенно добавить к ним масло, воду, сок и цедру.

5. Хорошо перемешать и отправить в духовку на 30-40 мин при 180С.

Подробный пошаговый рецепт кекса



Приятного аппетита!





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