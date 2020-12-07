Рождественский пост: рецепты постных сладостей

У православных христиан продолжается Рождественский пост. Пост прежде всего направлен на духовную составляющую жизни верующих, очищение и покаяние, чтобы встретить один из главных церковных праздников – Рождество Христово.
Но немаловажная роль отводится и очищению телесному, поэтому в пост верующие исключают из рациона продукты животного происхождения. Однако даже в дни поста не стоит запрещать себе небольшие радости в виде приготовленного собственноручно десерта. Эта подборка рецептов постных сладостей специально на этот случай. Попробуйте, это действительно вкусно!
Миндальные конфетки
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• Миндаль - 0,5 стакана
• Чернослив - 0,5 стакана
• Финики - 0,5 стакана
• Кокосовая стружка по вкусу
1. Миндаль измельчить в блендере, отложить несколько цельных орешков для начинки (вместо миндаля можно использовать любые другие орехи).
2. Сухофрукты помыть, закинуть в блендер вместе с перемолотым миндалем и измельчить в одну массу.
3. Сформировать шарики, положив внутрь каждого по цельному орешку.
4. Обвалять в кокосовой стружке и поставить ненадолго в холодильник для пропитывания.
Подробный пошаговый рецепт конфеток
Тарталетка ореховая с яблоком
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• Сладкий миндаль - 65 г
• Фундук - 85 г
• Мука грубого помола - 2 столовые ложки
• Цветочный мед - 3 столовые ложки
• Виноградное масло - 1 столовая ложка
• Зеленые яблоки - 1 штука
• Разрыхлитель - ½ чайной ложки
• Молотая корица - ½ чайной ложки
• Лимонный сок - 2 столовые ложки
• Ванильный стручок - 1 штука
1. Орехи перемолоть в кофемолке или блендере до состояния муки.
2. В перемолотые орехи добавить муку, разрыхлитель, масло и мед. Замесить тесто и выложить по стенкам в формочки для тарталеток.
3. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать тонкими полукольцами и выложить сверху на тесто тарталеток, формируя любой узор.
4. Сок лимона, мед и корицу, мякоть одного стручка ванили перемешать до растворения меда.
5. Половиной медового соуса полить яблоки на тарталетках.
6. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 15 минут.
7. Перед подачей, тарталетки украсить оставшимся медовым соусом и свежей клюквой.
Подробный пошаговый рецепт тарталетки
Постное пряное имбирное печенье
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• Вода - 150 мл
• Растительное масло - 7 столовых ложек
• Мед - 3 столовые ложки
• Сахар - 10 г
• Пшеничная мука - 470 г
• Тертый имбирь - 10 г
• Сода - ½ столовой ложки
• Корица - 1,5 чайные ложки
• Молотая гвоздика - 1 чайная ложка
• Молотый душистый черный перец - ½ чайной ложки
• Ванилин - 3 г
1. Взбиваем в блендере до однородной консистенции: масло, воду, мёд, сахар, тёртый имбирь, соль, соду, ванилин и специи.
2. Переливаем смесь в глубокую чашу и постепенно добавляем муку. Вымешиваем эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
3. Раскатываем тесто толщиной 0,5 см, вырезаем формочками печенье.
4. Застилаем противень пекарной бумагой, выпекаем 12-15 минут при температуре 180 градусов.
Подробный пошаговый рецепт печенья
Шоколадно-медовая коврижка с изюмом и орехами
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• Коричневый сахар - ½ стакана
• Пшеничная мука - 1,5 стакана
• Мед - 3 столовые ложки
• Вода - 1 стакан
• Какао-порошок - 2 столовые ложки
• Растительное масло - ½ стакана
• Сода - 1 чайная ложка
• Молотая корица - 1 чайная ложка
• Молотая гвоздика - на кончике ножа
• Семена кардамона - ½ чайной ложки
• Толченые грецкие орехи - ½ стакана
• Кедровые орехи - 2 столовые ложки
• Сахарная пудра - 2 столовые ложки
• Светлый изюм - 2 столовые ложки
1. Налить в сотейник воду, добавить сахар, мед и масло.
2. Поставить на огонь и, перемешивая, довести до растворения. Остудить.
3. Добавить соду, какао, пряности, перемешать.
4. В блендере на импульсном режиме (либо в ступке) размолоть грецкие орехи, выложить в отдельную емкость вместе с кедровыми (их перемалывать не нужно).
5. Кипятком залить изюм на 5 минут, добавить к орехам.
6. Тем временем охлажденную смесь залить в блендер, добавить муку и взбить до однородности.
7. Выложить смесь в емкость с орехами и изюмом и перемешать.
8. Выпекать в духовке 30–40 минут при температуре 180–200 градусов.
9. Готовую коврижку посыпать сахарной пудрой.
Подробный пошаговый рецепт коврижки
Постный лимонно-миндальный кекс
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• Мука - 150 г
• Молотый миндаль - 50 г
• Сода - 0,5 ч л
• Сахар - 200 г
• Соль - 0,5 ч л
• Сок и цедра половины лимона
• Растительное масло - 80 мл
• Вода - 150 мл
1. Обжаренный миндаль смолоть в блендере в мелкую крошку.
2. С лимона снять цедру и выжать сок.
3. Смешать муку, миндаль, сахар, соду и соль.
4. Постепенно добавить к ним масло, воду, сок и цедру.
5. Хорошо перемешать и отправить в духовку на 30-40 мин при 180С.
Подробный пошаговый рецепт кекса
Приятного аппетита!
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