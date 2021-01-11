Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах

Криштиану Роналду

На 50-й минуте Данило сильным дальним ударом вывел «Ювентус» вперед.Уже через восемь минут после этого «Сассуоло» усилиями Грегуара Дефреля восстановил паритет.Однако в концовке действующий чемпион Италии все-таки дожал гостей. Окончательный победный для «Ювентуса» счет установили Аарон Рэмзи (82-я минута) и, собственно, Криштиану Роналду (90+2), который, кстати, укрепился на первом месте в списке лучших бомбардиров Серии А (15 забитых мячей).Команда из Турина одержала в чемпионате Италии третью победу кряду и еще ближе подобралась к медальной зоне.Остальные матчи этого тура, состоявшиеся 9–10 января, принесли такие результаты: «Беневенто» – «Аталанта» – 1:4, «Дженоа» – «Болонья» – 2:0, «Милан» – «Торино» – 2:0, «Рома» – «Интер» – 2:2, «Удинезе» – «Наполи» – 1:2, «Парма» – «Лацио» – 0:2, «Верона» – «Кротоне» – 2:1, «Фиорентина» – «Кальяри» – 1:0. Сегодня тур закроется встречей «Специя» – «Сампдория».Во главе турнирной таблицы идет «Милан», имеющий на своем счету 40 очков. Вслед за ним в группе лидеров последовательно располагаются «Интер» (37), «Рома» (34), «Ювентус» (33), «Аталанта» (31), «Наполи» (31), «Сассуоло» (29), «Лацио» (28) и «Верона» (27).