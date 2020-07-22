Роналду догнал Ромарио по количеству голов за карьеру и приближается к рекорду Пеле

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду все ближе к тому, чтобы побить достижение короля футбола Пеле по количеству забитых за карьеру голов.





После дубля в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" ("Ювентус" выиграл 2:1) на счету Роналду 734 забитых мяча, как и у бразильца Ромарио. До рекорда Пеле (767) португальцу остается 33 мяча.





На четвертом месте в списке бомбардиров немец Герд Мюллер (720), на пятом – аргентинец Лионель Месси (716).

В нынешнем первенстве Италии Роналду в гонке бомбардиров делит сейчас первое место с игроком "Лацио" Чиро Иммобиле. Португалец забил 30 мячей в 30 матчах. Всего же в итальянском чемпионате Роналду забил уже 50 мячей и стал первым игроком, кому удалось забить столько в первенствах Англии, Испании и Италии.



