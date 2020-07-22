Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.39
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Роналду догнал Ромарио по количеству голов за карьеру и приближается к рекорду Пеле

Роналду догнал Ромарио по количеству голов за карьеру и приближается к рекорду Пеле

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду все ближе к тому, чтобы побить достижение короля футбола Пеле по количеству забитых за карьеру голов.


После дубля в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Лацио" ("Ювентус" выиграл 2:1) на счету Роналду 734 забитых мяча, как и у бразильца Ромарио. До рекорда Пеле (767) португальцу остается 33 мяча.


На четвертом месте в списке бомбардиров немец Герд Мюллер (720), на пятом – аргентинец Лионель Месси (716).

В нынешнем первенстве Италии Роналду в гонке бомбардиров делит сейчас первое место с игроком "Лацио" Чиро Иммобиле. Португалец забил 30 мячей в 30 матчах. Всего же в итальянском чемпионате Роналду забил уже 50 мячей и стал первым игроком, кому удалось забить столько в первенствах Англии, Испании и Италии.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
«Арсенал» неожиданно проиграл «Астон Вилле» и впервые за 25 лет финиширует в чемпионате Англии вне топ-6
Стало известно, сколько средств поступило в бюджет Минска с начала года
Роналду догнал Ромарио по количеству голов за карьеру и приближается к рекорду Пеле
В Минске открылась фотовыставка Маргариты Трениной
Простой рецепт супа из брокколи
«Пинск, мы тебя любим». В молодежной столице – 2020 встретили поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне»
Двое детей погибли под обвалом грунта в Ошмянском районе
В Могилеве и Смолевичском районе 22 июля пройдут электронные ярмарки вакансий
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Сассуоло"
Нобелевскую премию в этом году вручат в новом формате
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«Ты взгляни ему в лицо…»
До 470 выросло число жертв наводнений в Индии
Для водителя витебской скорой Игоря Ильина пандемия COVID-19 стала испытанием на прочность
Житель Ирландии выиграл в лотерею более 49,5 млн евро
Какие виды спорта полезны ребенку в разном возрасте
СМИ утверждают, что Великобритании и ЕС не удастся подписать торговое соглашение после Brexit
Сборная Беларуси готовится ко Всемирной шахматной олимпиаде
Трамп во время первого виртуального сбора средств на избирательную кампанию получил $ 20 млн
Тысячи открыток будут отправлены по разным адресам: в стране проходит масштабный проект «Паштоўка.БЕЛ»
В Чикаго ищут преступников, расстрелявших более десятка человек
Что нового в законе о нотариате
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ханко ценнее подписи
Шесть человек пострадали в результате падения военного вертолета в Колумбии
Открытие новой поликлиники в Гомеле, встреча Президента с активом Гомельской области и массовая уборка зерновых. Главное за вторник
Умер актер Андрей Сиротин
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
Гороскоп на 23 июля
БЖД запустит новый дизель-поезд Гродно – Минск – Гродно с 24 июля
Фотофакт. Красота сельских пейзажей провинции Сычуань
ЕЭК прогнозирует выход ЕАЭС в 2021 году на самообеспечение по основным сельхозпродуктам
В Харькове задержали сообщников луцкого террориста
Соболенко похвасталась фото в необычном купальнике
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бережливые против страждущих
БРСМ представит мобильное приложение "Голосую!"
Гарик Харламов лишился бизнеса во время развода
На заграничных курортах вспышки коронавируса. Может, лучше отдыхать пока дома?
В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента
Певица Пелагея рассказала об угрозах в свой адрес
Основатель Amazon всего за сутки стал богаче на 13 миллиардов долларов
Зарастание Арктики южными растениями может привести к усилению выбросов парниковых газов
В Японии пожилая женщина дала отпор медведю
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан
В США пропавшая собака преодолела 80 километров, чтобы вернуться домой
блог
Сергей МИХОВИЧ
О пользе диспетчеров и биотехнологий
Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех столичных трамваях
«Сделано!»: в июне этого года «Беларуськалий» установил абсолютный рекорд по выдаче руды
Секрет молодости 80‑летней супербабушки
Авторы
СКАНИРУЙТЕ