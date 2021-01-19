Правительство представило ориентиры социально-экономического развития на пятилетку: выбрали главное

Цифровая трансформация экономики

Рост ВВП на 21,5%

Увеличение зарплат

Госкорпорации в промышленности

Кластеризация регионов

Индустриальные площадки в небольших городах

Уровень безработицы – не выше 4,2%

Высокотехнологичность медицины в регионах

Ставка на энергоэффективное и индивидуальное жилье

Семейный капитал – и на второго ребенка

В первую очередь продолжится развитие индустриального потенциала страны в традиционных отраслях (промышленность и сельское хозяйство). Но делаться это будет, как уточнил министр экономики Беларуси Александр Червяков,Он также добавил, что в нашей стране планируют создать семь цифровых отраслевых платформ в сферах машиностроения, связи, транспорта и образования. Они станут основой для внедрения цифровых технологий в производственной и социальной сферах.Эту цифру назвал Александр Червяков. Он также добавил, что реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%, а инвестиции – на 22%. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич пояснила: реальные денежные доходы должны вырасти минимум в 1,2 раза. Что касается экспорта товаров и услуг, в 2025 году он, по словам Правительства, составит более $50 млрд.Рост зарплат, как отметила Ирина Костевич, планируется обеспечить за счет производительности труда. Также реализуют комплекс мер по снижению разрыва со среднеотраслевым уровнем, будет увеличена зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы, установлен размер минимальной заработной платы (МЗП) не менее 30% от средней заработной платы в экономике. Базовая ставка планируется на уровне не менее 55% к уровню МЗП.Новая организационная структура появится в промышленном секторе. Александр Червяков уточнил, что планируется создать семь госкорпораций подобного плана.объяснил он.Еще одна новация, которая ждет Беларусь в ближайшую пятилетку – создание кластеров. Наука, частный бизнес и крупные компании будут объединяться с целью создания инновационного продукта. Планируется, что их будет 13. По словам министра экономики, работать вместе предприятия и организации будут в таких сферах, как биотехнологии и зеленая экономика, аграрные технологии, химия и нефтехимия, приборо- и автомобилестроение.Александр Червяков пообещал, что в городах с населением свыше 80 тысяч жителей появятся индустриальные площадки, подготовленные по принципу «последней мили» – с готовой инженерной инфраструктурой.добавил он.Такой целевой ориентир для социальной сферы озвучила Ирина Костевич. По ее словам, необходимо трудоустраивать не менее 75% граждан, которые обращаются к государству за оказанием содействия в трудоустройстве, не менее 61% – оказывать помощь в трудоустройстве тем гражданам, которые имеют дополнительные гарантии. Уровень молодежной безработицы, по мнению Костевич, не должен превышать 6,3%. А направление на обучение под заказ нанимателя следует поддерживать в более 80% случаев, считает министр труда и соцзащиты.Для развития новых технологий в здравоохранении на всей территории Беларуси власти намерены создать сеть из 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи. Их оснастят необходимым современным диагностическим оборудованием. Также Правительство предусматривает цифровизацию медицины на основе единой телекоммуникационной инфраструктуры на базе 5G.Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пообещал, что среди всего введенного в эксплуатацию к концу пятилетки жилья будет не менее 30% энергоэффективных многоквартирных жилых домов. Запланирована и поддержка строительства индивидуального жилья. Для этого в Правительстве намерены установить мораторий на выделение гражданам земельных участков под строительство индивидуального жилья без наличия инженерно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, доступность жилья власти намерены расширить за счет аренды, будет уделяться пристальное внимание ценам на дома и квартиры. К 2025 году уровень обеспеченности жильем в Беларуси должен составить не менее 28,5 квадратного метра на человека.О возможности распространения выплаты семейного капитала на второго ребенка в семье заявила Ирина Костевич. Она отметила: