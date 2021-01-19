Правительство представило ориентиры социально-экономического развития на пятилетку: выбрали главное

В ходе пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы Правительство предложило контуры данного проекта. Окончательный вариант программы будет утвержден Всебелорусским народным собранием. В программу еще могут быть внесены корректировки, но суть уже ясна. Собрали главное в 10 пунктах.
Цифровая трансформация экономики
В первую очередь продолжится развитие индустриального потенциала страны в традиционных отраслях (промышленность и сельское хозяйство). Но делаться это будет, как уточнил министр экономики Беларуси Александр Червяков, «на новой технологической базе и цифровой основе».
Он также добавил, что в нашей стране планируют создать семь цифровых отраслевых платформ в сферах машиностроения, связи, транспорта и образования. Они станут основой для внедрения цифровых технологий в производственной и социальной сферах.
Рост ВВП на 21,5%
Эту цифру назвал Александр Червяков. Он также добавил, что реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%, а инвестиции – на 22%. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич пояснила: реальные денежные доходы должны вырасти минимум в 1,2 раза. Что касается экспорта товаров и услуг, в 2025 году он, по словам Правительства, составит более $50 млрд.
Увеличение зарплат
Рост зарплат, как отметила Ирина Костевич, планируется обеспечить за счет производительности труда. Также реализуют комплекс мер по снижению разрыва со среднеотраслевым уровнем, будет увеличена зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы, установлен размер минимальной заработной платы (МЗП) не менее 30% от средней заработной платы в экономике. Базовая ставка планируется на уровне не менее 55% к уровню МЗП.
Госкорпорации в промышленности
Новая организационная структура появится в промышленном секторе. Александр Червяков уточнил, что планируется создать семь госкорпораций подобного плана. «Это позволит, во-первых, объединить ресурсы и сократить издержки, по-новому решать вопросы с финансовым оздоровлением ряда организаций, повысить отдачу от государственных активов в первую очередь за счет совершенствования системы управления ими. Конечная цель – выстроить такую рациональную схему взаимодействия между предприятиями, чтобы создавать и продавать не просто товар, а полный продуктовый комплекс, выходить на рынки систем и машин, систем гарантийного и постгарантийного их обслуживания», –
объяснил он.
Кластеризация регионов
Еще одна новация, которая ждет Беларусь в ближайшую пятилетку – создание кластеров. Наука, частный бизнес и крупные компании будут объединяться с целью создания инновационного продукта. Планируется, что их будет 13. По словам министра экономики, работать вместе предприятия и организации будут в таких сферах, как биотехнологии и зеленая экономика, аграрные технологии, химия и нефтехимия, приборо- и автомобилестроение.
Индустриальные площадки в небольших городах
Александр Червяков пообещал, что в городах с населением свыше 80 тысяч жителей появятся индустриальные площадки, подготовленные по принципу «последней мили» – с готовой инженерной инфраструктурой. «В малых и средних городах, сельских районах ставку будем делать на углубленную переработку местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции – и создание предприятий на этой основе», –
добавил он.
Уровень безработицы – не выше 4,2%
Такой целевой ориентир для социальной сферы озвучила Ирина Костевич. По ее словам, необходимо трудоустраивать не менее 75% граждан, которые обращаются к государству за оказанием содействия в трудоустройстве, не менее 61% – оказывать помощь в трудоустройстве тем гражданам, которые имеют дополнительные гарантии. Уровень молодежной безработицы, по мнению Костевич, не должен превышать 6,3%. А направление на обучение под заказ нанимателя следует поддерживать в более 80% случаев, считает министр труда и соцзащиты.
Высокотехнологичность медицины в регионах
Для развития новых технологий в здравоохранении на всей территории Беларуси власти намерены создать сеть из 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи. Их оснастят необходимым современным диагностическим оборудованием. Также Правительство предусматривает цифровизацию медицины на основе единой телекоммуникационной инфраструктуры на базе 5G.
Ставка на энергоэффективное и индивидуальное жилье
Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пообещал, что среди всего введенного в эксплуатацию к концу пятилетки жилья будет не менее 30% энергоэффективных многоквартирных жилых домов. Запланирована и поддержка строительства индивидуального жилья. Для этого в Правительстве намерены установить мораторий на выделение гражданам земельных участков под строительство индивидуального жилья без наличия инженерно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, доступность жилья власти намерены расширить за счет аренды, будет уделяться пристальное внимание ценам на дома и квартиры. К 2025 году уровень обеспеченности жильем в Беларуси должен составить не менее 28,5 квадратного метра на человека.
Семейный капитал – и на второго ребенка
О возможности распространения выплаты семейного капитала на второго ребенка в семье заявила Ирина Костевич. Она отметила: «Если мы простимулируем рождение вторых детей, то тем самым создадим низкий старт для перехода к статусу многодетной семьи».
Червяков: Беларусь продолжит развивать индустриальный потенциал – на новой цифровой основе
Червяков: совокупность приоритетов пятилетки позволяет обеспечить социальную стабильность в обществе и благополучие граждан
Червяков: медицина в регионах Беларуси станет высокотехнологичной
Червяков: прорабатывается создание 7 госкорпораций в промсекторе
Червяков: в регионах кластеры появятся в наиболее перспективных сферах
Червяков: семь цифровых отраслевых платформ появятся в Беларуси
Червяков: в городах с населением свыше 80 тысяч жителей появятся индустриальные площадки по принципу «последней мили»
К 2025 году реально располагаемые доходы должны вырасти минимум в 1,2 раза
В Беларуси сложился здоровый уровень безработицы
Семейный капитал могут распространить на рождение второго ребенка
В центре внимания Программы социально-экономического развития до 2025 года – человек
В новой пятилетке больше внимания уделят строительству индивидуального жилья
Все новое жилье будет энергоэффективным
Ценам на жилье будет уделяться пристальное внимание
Гигин: программа на новую пятилетку ориентирована на интересы человека, а все поставленные задачи реалистичны
Петровский: поставленные на пятилетку цели будут решаться не пафосными заявлениями, а реальными инструментами
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