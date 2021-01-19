В новую пятилетку Беларусь ждет кластеризация – новация, которая объединяет науку, частный бизнес и крупные компании с целью создания инновационного продукта. Об этом сегодня в ходе пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы сообщил министр экономики Беларуси Александр Червяков.
По словам министра, в регионах кластеры появятся в наиболее перспективных сферах:
– Это биотехнологии и зеленая экономика, аграрные технологии, химия и нефтехимия, приборо- и автомобилестроение. Всего планируется создать 13 кластеров. Например, в нефтехимической отрасли на базе «Нафтана» и Полоцкого университета уже создан кластер, который начинает активно развиваться. Ему предстоит освоить целую гамму новой продукции, особенно в части малотоннажной нефтехимии.
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Червяков: в регионах кластеры появятся в наиболее перспективных сферах
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Фото: Александр КУШНЕР