Повышение бюджета прожиточного минимума, увеличение пособий на детей и соцпенсий – что изменится с 1 августа

Бюджет прожиточного минимума вырастет на 3,7%Новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 283,46 рубля. Такой показатель устанавливается с 1 августа по 31 октября 2021-го.
Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2021 года): трудоспособное население – 315,04 руб., пенсионеры – 214,91 руб., дети в возрасте до трех лет – 178,56 руб., дети от 3 до 6 лет – 247,95 руб., дети от 6 до 18 лет – 303,79 руб. Подробнее можно прочитать здесь.
Увеличатся пособия семьям, воспитывающим детейВ связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа в Беларуси будут пересмотрены размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей.
Теперь пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере 283,46 рублей. За рождение первенца единовременное пособие составит 2834,60 рублей, а при рождении второго и последующих детей – 3968,44 рубля. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет также увеличилось. Теперь оно составляет 141,73 рубля.
Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида – 198,42 рубля, не имеющих инвалидности – 141,73 рубля.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет равняется 283,46 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 340,15 рублей (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере 198,42 рубля.
Вырастут надбавки, доплаты и социальные пенсииСоразмерно БПМ увеличиваются социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам и инвалидам.
Например, доплата к пенсиям для неработающих граждан в возрасте 80 лет и старше составит 70,87 руб., а в возрасте от 75 до 80 лет – 53,15 руб. Надбавка для инвалидов I группы назначена в размере 70,87 руб., а для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – 35,44 руб.
Социальные пенсии (при отсутствии трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – до 311,81 руб., инвалидам с детства II группы – 269,29 руб., инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца – 240,94 руб., инвалидам III группы – 212,60 руб., лицам старше общеустановленного пенсионного возраста – 141,73 руб., детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от 226,77 до 311,81 рублей.
Также установлена пенсия в размере 279,38 руб. матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами I группы с детства, которые осуществляют уход за ними не менее 20 лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста.
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 283,46 (в случае ухода за одним таким человеком) и до 340,15 (в случае ухода за двумя и более лицами) руб.
Кроме того, повышение размера пенсии предусмотрено и для Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и других.
Фото: БЕЛТА