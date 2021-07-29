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Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа

В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Фото: pixabay.com

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере 283,46 рублей. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая 2021 года. Соразмерно увеличиваются социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам.

Ежемесячная доплата к пенсиям для неработающих граждан в возрасте 80 лет и старше составит 70,87 рублей, а в возрасте от 75 до 80 лет - 53,15 рублей. Надбавка для инвалидов I группы составит 70,87 рублей, а пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - 35,44 рублей.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до 311,81 рубля, инвалидам с детства II группы - 269,29 рублей, инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца - 240,94 рубля, инвалидам III группы - 212,60 рублей, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - 141,73 рубля, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от 226,77 до 311,81 рублей.

Также установлена пенсия в размере 279,38 рублей матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами I группы с детства, которые осуществляют уход за ними не менее 20 лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 283,46 (в случае ухода за одним таким человеком) и до 340,15 (за двумя и более лицами) рублей.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.
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