Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 августа

Фото:

БЕЛТА

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 июля 2021 года № 56 на период с 1 августа по 31 октября текущего года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 283,46 рублей. Это на 3,7% выше по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая по 31 июля 2021 года.Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2021 года): трудоспособное население - 315,04 рубля, пенсионеры - 214,91 рубль, дети в возрасте до трех лет - 178,56 рублей, дети от 3 до 6 лет - 247,95 рублей, дети от 6 до 18 лет - 303,79 рублей.В связи с изменением также автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличатся соразмерно росту БПМ на 3,7%