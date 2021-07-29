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Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа

В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа в Беларуси будут пересмотрены размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.  

Архивное фото

  БПМ с 1 августа в расчете на месяц будет установлен следующий - BYN 283,46. Он увеличился на 3,7% по сравнению с нормой, которая действовала с 1 мая 2021 года. Соответственно, увеличиваются и размеры детских пособий. 

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере BYN 283,46. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь будет BYN 2834,60, а при рождении второго и последующих детей - BYN 3968,44. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3-х лет установлено в размере BYN 141,73.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - BYN 198,42, не имеющих инвалидности - BYN 141,73. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет равняется BYN 283,46 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и BYN 340,15 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере BYN 198,42. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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