Политолог: Директива №9 – это компенсация санкций и реалистичная программа углубления отношений с Китаем

На минувшей неделе Президентом была подписана Директива №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем. О том, какие возможности она открывает, рассказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов.
Специалист подчеркнул, что Беларусь давят санкциями и намерены продолжать это делать. Он считает, что это нужно компенсировать:
- Главное направление компенсации – интенсификация наших отношений с Россией и Китаем. Поэтому в Директиве обозначено, что к 2025 году мы должны сформировать более глубокие экономические отношения с Китаем. Но это не означает радикальный разворот в сторону КНР, как может показаться, - выразил мнение эксперт.
Шевцов отметил: согласно Директиве №9, ежегодно каждая область и столица должны привлекать около 500 млн долларов китайских инвестиций. Сумма взятых у КНР кредитов в год должна составлять порядка 300 млн долларов. Эти цифры эксперт назвал вполне реальными.
- Они подъемные для нашей экономики. Это улучшение и углубление сотрудничества, но не более того, - добавил он.
Шевцов остановился и на теме экспорта:
- До 2025 года поставлена задача выйти на сумму 2 млрд долларов экспорта в Китай. Его мы планируем наращивать не за счет калия, а за счет произведенной продукции, - подчеркнул политолог.
Подводя итог, Директиву №9 эксперт назвал реалистичной программой углубления отношений с Китаем.
- Она ориентирована на то, чтобы мы выстраивали отношения с Китаем, в большей степени опираясь не на фактор транзита. Хотя этому также уделено внимание в документе, - сказал он.