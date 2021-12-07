Политолог: Директива №9 – это компенсация санкций и реалистичная программа углубления отношений с Китаем

Специалист подчеркнул, что Беларусь давят санкциями и намерены продолжать это делать. Он считает, что это нужно компенсировать:выразил мнение эксперт.Шевцов отметил: согласно Директиве №9, ежегодно каждая область и столица должны привлекать около 500 млн долларов китайских инвестиций. Сумма взятых у КНР кредитов в год должна составлять порядка 300 млн долларов. Эти цифры эксперт назвал вполне реальными.добавил он.Шевцов остановился и на теме экспорта:подчеркнул политолог.Подводя итог, Директиву №9 эксперт назвал реалистичной программой углубления отношений с Китаем.- сказал он.