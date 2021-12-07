Юрий Шевцов: Китай уничтожил любой экспорт из Литвы на свою территорию

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Специалист пояснил, что Литва подразумевает создание не экономического представительства провинции Китая, а именно признает Тайвань субъектом международных отношений.– объяснил аналитик.Шевцов также высказал мнение о том, чем это может грозить для Литвы:пояснил он.Политолог также подчеркнул: на фоне остановки выдачи виз непонятно, что дальше будет с гражданами Литвы:считает Шевцов.