Юрий Шевцов: Китай уничтожил любой экспорт из Литвы на свою территорию

Недавно Литва заявила о том, что открывает на своей территории представительство Тайваня: Китай понизил с ней уровень дипломатических отношений. Своим мнением на этот счет поделился в новом выпуске ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов.
Специалист пояснил, что Литва подразумевает создание не экономического представительства провинции Китая, а именно признает Тайвань субъектом международных отношений.
– Позиция Литвы по отношению к Тайваню сыграла злую шутку. По факту это признание Тайваня: Китай такого не терпит. Сперва Литву предупреждали, но потом КНР резко понизила уровень дипломатических отношений с Литвой. Они убрали литовских послов со своей территории, ввели временных поверенных. В Литве перестали выдавать китайские визы. И последним шагом, который рассмешил весь мир, стало то, что литовские субъекты хозяйствования теперь не могут растаможить на территории Китая ввезенную туда продукцию. Это произошло по той причине, что в таможенном реестре Китая перестала присутствовать Литва. Ее будто не существует. В некоторых китайских портах зависли корабли с литовскими пиломатериалами и продуктами. Таким образом Китай уничтожил любой экспорт из Литвы на свою территорию, – объяснил аналитик.
Шевцов также высказал мнение о том, чем это может грозить для Литвы:
– Конечно, это ударит по экономике, но катастрофы не будет. Китай также прекратил железнодорожное сообщение с этим государством. Глобальной проблемы не будет и потому, что у Литвы с Китаем очень низкий и специфичный товарооборот. Но я думаю, что КНР на этом не остановится, – пояснил он.
Политолог также подчеркнул: на фоне остановки выдачи виз непонятно, что дальше будет с гражданами Литвы:
– Думаю, что другие страны могут поступить с Литвой аналогично, – считает Шевцов. – Китай – это вторая экономика мира, которая вполне может стать первой. Для многих европейских стран это государство является приоритетным внешнеэкономическим партнером. А Литва – страна специфичная и, по сути, бедная. Там наблюдается огромный отток населения. Их общество поражено огромным количеством социальных болезней: первое место по самоубийствам, одно из первых по употреблению алкоголя.