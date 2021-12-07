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  2. Политолог: в своей внешней политике Китай избегает слова "союз"

Политолог: в своей внешней политике Китай избегает слова "союз"

На этом сделал акцент директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов в сегодняшнем эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Сильное сближение России и Китая сегодня происходит. Но в своей внешней политике Китай избегает заключения союзов с кем бы то ни было. Это их официальная установка. Можно говорить о чем угодно, но не применяя слово "союз", – пояснил он.

Эксперт высказался о сущности отношений этих двух государств:

– Конечно, они напоминают союз. Весной этого года Путин заявил о том, что он не раскроет большой тайны, если скажет, что Россия оказала помощь в создании Китаем национальной системы предупреждения ракетного нападения. Военные хорошо понимают, что это значит. Кто создал такую систему, тот дальше будет помогать создавать и систему противоракетного нападения. А это говорит о теснейшем военном альянсе. Они [Россия и Китай] сближаются до очень высокой степени взаимодействия. В ряде случаев даже это жизненно важные сферы для двух стран, – подчеркнул специалист.

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Фото: Михалевич Диана
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