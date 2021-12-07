Эксперт: несмотря на расхождение Китая и США, Штаты не возвращаются к политике признания Тайваня

США заявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Мнением об этом поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов.
Ведущий «Будней» Вадим Шепет провел параллель с тем, что соответствующее заявление было сделано спустя две недели после онлайн-встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.
– Эта онлайн-встреча стала первой с момента прихода Байдена к власти. До этого с китайским лидером они общались лишь по телефону. По итогам встречи не было достигнуто никаких договоренностей. Тем не менее были важные констатации для обеих сторон. Байден подтвердил приверженность курсу «Один Китай» применительно к Тайваню. Несмотря на то, что сегодня между штатами и Китаем происходит сильное расхождение, США не возвращаются к политике дипломатического признания острова Тайвань. Прежде всего они признают Китай. С этой точки зрения Тайвань является специфичной провинцией Китая, которая еще полностью не включена в административную систему КНР. Это для Китая очень важный вопрос, – высказался он.