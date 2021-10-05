Немецкий эксперт о правлении Меркель: если оценивать фундаментальные решения, остается много вопросов

Ангела Меркель

Журналист попросила эксперта оценить правление канцлера Германии Ангелы Меркель и то, какое наследие оно оставляет после себя Германии.– сказал Стефан Кутс.В качестве примера последних, по мнению спикера, можно рассматривать некоторые аспекты энергетической и социальной политики:резюмировал Стефан Кутс.В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. По их итогам победила Социал-демократическая партия Германии, блок ХДС/ХСС занял второе место. Сейчас политические силы ведут переговоры по формированию правящей коалиции в бундестаге, после чего будет избран новый канцлер. Ангела Меркель на эту роль не претендует.