Немецкий эксперт о правлении Меркель: если оценивать фундаментальные решения, остается много вопросов

Такое мнение эксперт Кильского института мировой экономики Стефан Кутс выразил в эфире телеканала Al Jazeera.
Ангела Меркель
Журналист попросила эксперта оценить правление канцлера Германии Ангелы Меркель и то, какое наследие оно оставляет после себя Германии.
– Коротко говоря, я бы сказал, что как кризис-менеджер она провела достаточно хорошую работу, объединив всех за одним столом. Но если оценивать фундаментальные решения, остается много вопросов, – сказал Стефан Кутс.
В качестве примера последних, по мнению спикера, можно рассматривать некоторые аспекты энергетической и социальной политики:
– Энергетическая трансформация экономики была безуспешной. Также мы все еще ждем пенсионную реформу, которая нужна срочно (и это было понятно в течение многих лет).
– Так что очень мало важных реформ получилось протолкнуть за 16 лет правления Меркель. Я бы сказал, что общая оценка [работы правительства ФРГ под ее началом] довольно смешанная, – резюмировал Стефан Кутс.
В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. По их итогам победила Социал-демократическая партия Германии, блок ХДС/ХСС занял второе место. Сейчас политические силы ведут переговоры по формированию правящей коалиции в бундестаге, после чего будет избран новый канцлер. Ангела Меркель на эту роль не претендует.