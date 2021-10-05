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  2. Немецкий эксперт о правлении Меркель: если оценивать фундаментальные решения, остается много вопросов

Немецкий эксперт о правлении Меркель: если оценивать фундаментальные решения, остается много вопросов

Такое мнение эксперт Кильского института мировой экономики Стефан Кутс выразил в эфире телеканала Al Jazeera.

Ангела Меркель

Журналист попросила эксперта оценить правление канцлера Германии Ангелы Меркель и то, какое наследие оно оставляет после себя Германии. 

– Коротко говоря, я бы сказал, что как кризис-менеджер она провела достаточно хорошую работу, объединив всех за одним столом. Но если оценивать фундаментальные решения, остается много вопросов, – сказал Стефан Кутс.

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В качестве примера последних, по мнению спикера, можно рассматривать некоторые аспекты энергетической и социальной политики:

– Энергетическая трансформация экономики была безуспешной. Также мы все еще ждем пенсионную реформу, которая нужна срочно (и это было понятно в течение многих лет).

– Так что очень мало важных реформ получилось протолкнуть за 16 лет правления Меркель. Я бы сказал, что общая оценка [работы правительства ФРГ под ее началом] довольно смешанная, – резюмировал Стефан Кутс.

В Германии 26 сентября состоялись парламентские выборы. По их итогам победила Социал-демократическая партия Германии, блок ХДС/ХСС занял второе место. Сейчас политические силы ведут переговоры по формированию правящей коалиции в бундестаге, после чего будет избран новый канцлер. Ангела Меркель на эту роль не претендует.
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Фото: РЕЙТЕР
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