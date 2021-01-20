Побороть храп можно с помощью всего одного упражнения. Простой техникой его выполнения во время программы "О самом главном" поделился российский телеведущий, врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
– Наша задача – упереться кончиком языка в верхние зубы, а плоскостью языка – в верхнее небо. На выдохе нужно попытаться толкнуть язык вперед и вверх, как бы пытаясь разжать челюсть. На вдохе мы расслабляем мышцы, на выдохе давим и опять на вдохе расслабляем. Делаем так 20 раз, – рассказал врач.
По словам Сергея Агапкина, данное упражнение полезно тем, что оно укрепляет мышцы глотки:
– Дело в том, что во время храпа происходит соприкосновение сразу нескольких структур. Это задняя стенка глотки, верхнее мягкое небо и корень языка. Эти три структуры обваливаются и закрывают горло, из-за чего возникает закупорка дыхательных путей. Когда мы начинаем данную тренировку, то приводим в тонус мышцы глотки, благодаря чему закупорить проход в последующем будет достаточно проблематично.
Фото: pixabay.com
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Назван эффективный метод борьбы с храпом
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