На затонувшем в Баренцевом море судне находились белорусы

Отмечается, что двух членов экипажа удалось спасти. Остальные 17 человек, по предварительной информации, погибли, тело одного из них уже обнаружено. Сейчас устанавливается его личность.По информации телеканала, в районе архипелага Новая Земля сегодня был шторм, порывы ветра достигали 25 м/с. Наблюдалась аномально низкая температура воздуха – ниже 30 градусов мороза.– добавили в эфире телеканала.сообщила, что по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 263 УК Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).Фото: АО "Вариант РПФ"