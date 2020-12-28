На затонувшем в Баренцевом море судне находились белорусы

Отмечается, что двух членов экипажа удалось спасти. Остальные 17 человек, по предварительной информации, погибли, тело одного из них уже обнаружено. Сейчас устанавливается его личность.
По информации телеканала, в районе архипелага Новая Земля сегодня был шторм, порывы ветра достигали 25 м/с. Наблюдалась аномально низкая температура воздуха – ниже 30 градусов мороза.
– Как сообщают в МЧС, это могло быть причиной ЧП. Судно потеряло устойчивость и перевернулось, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами, – добавили в эфире телеканала.
И.о. старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Кристина Лобанова сообщила, что по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 263 УК Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
– По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу. В настоящее время на место происшествия выехали следователи.
Рыболовное судно затонуло в Баренцевом мореФото: АО "Вариант РПФ"
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