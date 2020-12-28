Моряки, пропавшие в результате затопления рыболовецкого судна в Баренцевом море, согласно предварительной информации, погибли, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
– По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде, – заявил собеседник агентства.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
3547
По предварительным данным, погибли: поступила информация о судьбе членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter