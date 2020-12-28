В Баренцевом море обнаружили тело одного из членов экипажа затонувшего судна

– По информации Мурманского морского спасательного координационного центра, поиском и спасением сейчас занимается судно "Войково". Судном "Войково" поднято на борт три члена экипажа, один из них погибший. Со слов второго помощника капитана, судно потеряло устойчивость и перевернулось при выборке яруса, на борту было 19 членов экипажа. Поиски идут, – заявил Эдуард Безукладов.
Рыболовное судно затонуло в Баренцевом мореФото: pixabay.com
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