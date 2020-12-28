Затонувшее в Баренцевом море судно "Онега" вело рыболовный промысел недалеко от Новой Земли. Об этом 28 декабря заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, пишет РИА Новости.
Согласно сообщению МЧС РФ, кораблекрушение случилось в понедельник утром, на борту судна находились 19 человек. В настоящий момент спасены только двое. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.
– Плохая новость пришла сегодня утром. Дежурный (сообщил. – Прим. авт.) о затоплении рыболовецкого судна "Онега" МК 0331. Порт приписки судна, принадлежащего РК им. Калинина (Приморский район Архангельской области), – Мурманск, рыболовный промысел судно вело в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли, – рассказал Александр Цыбульский в своем Instagram-аккаунте.
По словам губернатора, судьба 17 моряков до сих пор неизвестна. К месту крушения вышли два судна, принадлежащие РК им. Калинина, "работает МЧС".
Координацию работ ведет Морской спасательный подцентр, отметила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. По тревоге поднята группа пловцов-спасателей, при необходимости их направят к месту крушения.
Фото: pixabay.com
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Стали известны подробности инцидента с рыболовным судном в Баренцевом море
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