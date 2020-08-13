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На совещании у Президента обсудили актуальные вопросы топливно-энергетического комплекса

Глава государства сегодня собрал совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса. Как отметил Александр Лукашенко, он хотел бы получить полную картину и нынешней работы, и перспектив развития стратегической для страны отрасли – топливно-энергетического комплекса:


– От надежности его работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы вынуждены были бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери – не хочу. Государство вложило немало средств в модернизацию энергетики. И сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому и технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и в ведущих европейских государствах. Такие же предприятия в Европе имеют такой же технический и технологический уровень, что и наши.

Президент напомнил, что сейчас реализуется крупнейший инвестиционный проект в истории страны – возводится Белорусская атомная электростанция в Островце:

– Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап  – включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность.

Александр Лукашенко заявил о намерении посетить это мероприятие.






На завершающей стадии модернизация двух наших нефтеперерабатывающих предприятий – «Нафтана» и Мозырского НПЗ.

Учитывая все эти обстоятельства, Президент поинтересовался, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях, какие прогнозы по тарифам и насколько они снизятся для всех категорий потребителей?

Во время совещания Александр Лукашенко поинтересовался у председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова:

– Во-первых, каковы прогнозы по поставкам и переработке нефти до конца этого года? И какие планы на 2021 год? Что с альтернативными поставками нефти и природного газа? Во-вторых, как идет работа по развитию инфраструктуры для хранения запасов нефти и нефтепродуктов? В какой стадии процесс строительства перемычки между НПЗ? В-третьих, на каком этапе их модернизация? У нас прописаны конкретные сроки. На "Нафтане" уже через месяц должна быть получена новая продукция. Хотел бы увидеть эту продукцию лично.

Президент добавил, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в то же время должны завершиться сварочные и монтажные работы на трубопроводах высокого давления. Он поинтересовался, как реализуется Стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года.



От Правительства Глава государства ждет ответы на следующие вопросы:

– Во-первых, куда вы собираетесь направить тот дополнительный объем электроэнергии, который скоро у нас появится? Каранкевич (Виктор Каранкевич, министр энергетики. –  Прим. ред.)  вам электричество произведет, а вы должны его купить и использовать. Каковы перспективы экспорта электроэнергии? Во-вторых, что вы намерены делать с проблемными предприятиями концерна?

Рыбаков: проблем с обеспечением нефтью нет

Рыбаков: мы рассчитываем выстраивать долгосрочное сотрудничество со всеми поставщиками нефти

Электроэнергия с БелАЭС начнет поступать потребителям в четвертом квартале этого года

Перемычка между НПЗ позволит получать сырье из Украины, Польши и России

Фото: БЕЛТА

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