Электроэнергия с БелАЭС начнет поступать потребителям в четвертом квартале этого года

Об этом сегодня рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после совещания у Президента по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса. Министр напомнил, что 7 августа на первом энергоблоке станции началась загрузка ядерного топлива в активную зону реактора:
– Сегодня эта работа должна быть завершена, все 163 тепловыделяющие сборки должны быть загружены. В четвертом квартале планируется включение оборудования в сеть и выдача электрической энергии в энергосистему для потребителей страны.
Одновременно ведется работа по увеличению электропотребления в стране, сообщил Виктор Каранкевич:
– Это и вопросы строительства электрокотлов, и развитие электротранспорта. Здесь мы видим положительную динамику. За первое полугодие объем потребления такой же, как за весь прошлый год. Это и реализация межотраслевого комплекса мер по увеличению электропотребления в реальном секторе экономики. К 2026 году прирост должен быть на 2,7 миллиарда киловатт-часов.
По словам министра, сейчас Министерство энергетики совместно с МАРТ прорабатывает систему стимулирующих тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления:
– Чем выше объемы потребления, тем меньше тариф. Эту работу планируем завершить до конца года. Для реального сектора экономики планируется установить более низкие тарифы с учетом роста энергопотребления. И, конечно, увеличение электропотребления для населения. Уже за первое полугодие мы видим 40 миллионов киловатт- часов потребления для целей отопления и горячего водоснабжения. Это в три раза больше, чем за весь 2019 год.
Виктор Каранкевич отметил, что все меры в этом направлении приняты. С 1 января 2019 года введены стимулирующие тарифы для целей отопления и горячего водоснабжения. В апреле этого года подписан указ Президента по возмещению расходов, направленных на электроснабжение жилых домов для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
– Сейчас прорабатывается принятие дополнительных документов, – сказал министр. – Это проект указа по увеличению возмещения расходов на электроснабжение жилых домов для целей нагрева в отношении социально уязвимых категорий граждан и возможность использования собственных средств граждан на реконструкцию электрических сетей.
Фото: архив БЕЛТА
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Электроэнергия с БелАЭС начнет поступать потребителям в четвертом квартале этого года
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