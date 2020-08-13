Об этом журналистам рассказал гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко по итогам совещания у Президента по актуальным вопросам топливно- энергетического комплекса. В частности, он сообщил, что строительство перемычки между Гомелем и Горками начнется в октябре.
Фото: архив БЕЛТА
– Сейчас завершаются проектные работы по первой части, сама перемычка предусматривает 12 частей. Задача – выполнить все работы к 2023 году. Это позволит нашим нефтеперерабатывающим заводам быть независимыми и получать сырье не только от одного так называемого «оператора», но с трех сторон, в том числе из Польши и Украины.
Помимо этого, это позволит готовить для заводов смесь нефти из различных сортов.
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Перемычка между НПЗ позволит получать сырье из Украины, Польши и России
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