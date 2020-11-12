МОК утвердил бюджет Олимпийской солидарности на 2021 – 2024 годы

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Размер помощи Международного олимпийского комитета по этой программе увеличен на 16 процентов по сравнению с прошлым четырехлетним циклом.
«Один важный урок, который, надеюсь, мы все усвоили из текущего кризиса, связанного с коронавирусом, заключается в том, что нам нужно сплотиться еще теснее. Солидарность – одна из ключевых олимпийских ценностей, которую активно продвигает олимпийское сообщество. Решение исполкома об увеличении бюджета программы Олимпийской солидарности на следующий четырехлетний цикл на 16 процентов – до 590 миллионов долларов – является ярким примером во время мирового кризиса», – сказал глава МОК Томас Бах.
Как сообщалось, в апреле текущего года, после переноса Олимпиады в Токио на 2021 год, МОК продлил до 2021 года программу Олимпийской солидарности к предстоящим стартам, увеличив размер средств на 25,3 миллиона долларов, которые выделены национальным олимпийским комитетам для их подготовки и участия в Играх 2021 года.
В МОК заверили, что более 1600 спортсменов из 185 НОК, а также спортсмены из команды беженцев будут продолжать получать поддержку вплоть до старта Игр в Токио.
Серьезную помощь, по словам председателя комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, олимпийцы могут получить на платформе Athlete365.
Международный олимпийский комитет доволен ходом подготовки к Играм в Токио и Пекине