МОК утвердил бюджет Олимпийской солидарности на 2021 – 2024 годы

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Размер помощи Международного олимпийского комитета по этой программе увеличен на 16 процентов по сравнению с прошлым четырехлетним циклом., – сказал глава МОК Томас Бах.Как сообщалось, в апреле текущего года, после переноса Олимпиады в Токио на 2021 год, МОК продлил до 2021 года программу Олимпийской солидарности к предстоящим стартам, увеличив размер средств на 25,3 миллиона долларов, которые выделены национальным олимпийским комитетам для их подготовки и участия в Играх 2021 года.В МОК заверили, что более 1600 спортсменов из 185 НОК, а также спортсмены из команды беженцев будут продолжать получать поддержку вплоть до старта Игр в Токио.Серьезную помощь, по словам председателя комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, олимпийцы могут получить на платформе Athlete365.