Международный олимпийский комитет доволен ходом подготовки к Играм в Токио и Пекине

Томас Бах

На заседании были представлены доклады о ходе подготовки к Играм в Токио, которые находятся в высокой степени готовности: организаторы соревнований уже в марте следующего года возобновят тестовые соревнования, планируется также освободить спортсменов и зрителей Олимпиады от двухнедельного карантина. Томас Бах подчеркнул, что здоровье и безопасность каждого человека остаются главным приоритетом в ходе проведения Игр.На следующей неделе, 15–18 ноября, Томас Бах посетит Японию и проведет инспекцию объектов, а также обсудит с оргкомитетом и правительством этой страны меры проведения соревнований в условиях пандемии COVID-19.К зимним Играм 2022 года в Пекине уже введены в строй ряд объектов, а на прошедшем заседании обсуждался ввод в строй и тестирование санно-бобслейной трассы в Яньцине.Исполком Международного олимпийского комитета также подтвердил поддержку атлетам во всем мире и выразил готовность оказывать необходимую помощь при подготовке к Олимпиадам в 2021 и 2022 годах, тесно взаимодействуя с комиссией спортсменов МОК и платформой Athlete365.Вопрос сохранения тяжелой атлетики в олимпийской программе, который ранее остро поднимался в СМИ, будет решен после Игр в Токио, заявил Томас Бах.Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в октябре назначил и. о. руководителя британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Тамаша Аяна. В итоге МОК выразил обеспокоенность в связи с этим решением. Выборы президента федерации пройдут в марте 2021 года.На исполкоме МОК обсудили также подготовку к Играм-2024 в Париже, зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, юношеским Играм-2026 в Дакаре.