Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Лукашенко

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.







"Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое - обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе - здоровье людей - какова у нас ситуация на сегодняшний день", - сказал Глава государства.



Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно. "Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - заявил Президент.



По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. "Но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации", - отметил Александр Лукашенко.

