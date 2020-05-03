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Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает

Средств защиты и лекарств в Беларуси хватает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

По словам Главы государства, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях. "Все вопросы для того, чтобы лечить людей, решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски, - сказал Глава государства. - Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй - для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи".

"Лекарств, как мне министр докладывает и не только, у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами", - заявил Александр Лукашенко.

"Врачи научились работать, и разными вариантами", - подчеркнул Глава государства.
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