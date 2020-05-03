Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в пять раз меньше, чем от алкоголя

Президент рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом., - заявил Глава государства.Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тысяч человек, от онкологии - примерно 6,4 тысячи., - привел статистику Александр Лукашенко., - подчеркнул белорусский лидер.